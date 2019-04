Settimo Torinese ​Scomparsa da 17 anni: ossa umane nel giardino di casa A ritirare fuori il caso è stata la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?". Le ossa sono state trovate nel cortile dell'abitazione di Samira Sbiaa, la 32enne di origini marocchine di cui non si hanno più notizie dal 2002

Ossa probabilmente umane sono state trovate nel cortile della casa di via Petrarca a Settimo Torinese, dove abitava con il marito Andrea Caruso (indagato per omicidio) Samira Sbiaa, la donna di origini marocchine di cui non si hanno più notizie da 17 anni.

Era il 2002 quando la giovane, casalinga di 32 anni, scomparve nel nulla. A ritirare fuori il caso recentemente è stata la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?".

La scoperta è stata fatta oggi pomeriggio dai carabinieri impegnati nelle ricerche. Gli investigatori del reparto scientifico dell'Arma hanno effettuato una serie di scavi nel giardino, rinvenendo alcune ossa.

Nella casa di Settimo Torinese si stanno recando il procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando e il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo. Le ricerche di Samira erano state riprese ieri, su ordine della procura di Ivrea, con l'utilizzo di cani molecolari e georadar.