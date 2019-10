Spagna Scontri a Barcellona, feriti e arresti

Scontri a Barcellona (Ansa)

Quattro persone sono rimaste ferite lievemente negli scontri tra agenti anti-sommossa e manifestanti riuniti di fronte al quartier generale della polizia a Via Laietana a Barcellona e in tre sono stati arrestati.Nel pomeriggio, secondo quanto riferito dalla polizia urbana, in 350 mila si sono riversati per le strade del capoluogo catalano per protestare contro le sentenze della Corte Suprema spagnola contro i leader separatisti.