Scontri a Charlottesville, Pence: "Nessuna tolleranza con i suprematisti bianchi"

Sabato scorso a Charlottesville 3 morti e 35 feriti

Il vicepresidente Usa Mike Pence ha condannato i gruppi di estrema destra che sabato hanno condotto una violenta manifestazione in Virginia, dicendo che non ci deve essere "nessuna tolleranza per l'odio e la violenza"."Noi non tolleriamo l'odio e la violenza dei suprematisti, dei neonazisti e del Ku Klux Klan", ha detto Pence in risposta a una domanda mentre teneva una conferenza stampa a Cartagena, in Colombia. "Questi pericolosi gruppetti non hannospazio nella vita pubblica americana e nel dibattito americano e noi li condanniamo nei termini violenti", ha affermato il vicepresidente.Il presidente Usa Donald Trump è finito al centro delle polemiche per la sua reazione alle violenze di domenica, che sono costate un morto tra i manifestanti antirazzisti e due decessi tra le forze dell'ordine nell'incidente di un elicottero, perché ha espresso la sua condanna tardivamente e senza citare i suprematisti e neonazisti, ma puntando il dito contro le "diverse parti".Diversi arresti a New York nel corso di una manifestazione di solidarietà per Charlottesville, in Virginia. I manifestanti si sono radunati a Union Square, dove la tensione è salita e la polizia è stata costretta a intervenire.Scontri a Seattle fra manifestanti pro-Trump e contromanifestanti, impegnati un una marcia della 'Solidarieta' contro l'odio'. La polizia è stata costretta a intervenire con spray al peperoncino. La manifestazione pro-Trump era in programma da tempo, ma dopo gli incidenti di Charlottesville sono scesi in piazza anche gruppi anti-fascisti.Tre morti e almeno 35 feriti a causa degli scontri tra neonazisti e suprematisti bianchi e un gruppo di antirazzisti. Un giovane alla guida di un'auto si è lanciato volontariamente contro la folla che contestava i razzisti uccidendo una ragazza (e su questo l'FBI ha aperto un'inchiesta per violazione dei diritti civili). Altre due persone, due agenti, sono morte nello schianto dell'elicottero della polizia che pattugliava l'area della manifestazione. Il conducente dell'auto che si è scagliata contro il corteo antirazzista di Charlottesville, in Virginia, uccidendo una ragazza e ferendo altre 35 persone. Si tratta del 20enne James Alex Fields, di Maumee, in Ohio. Oltre a lui altre tre persone sono state arrestate per aver partecipato agli scontri.