"Marcia del ritorno" Scontri al confine tra Gaza e Israele, uccisi 6 palestinesi Attaccata una postazione israeliana. Secondo fonti mediche della Striscia i feriti sono piùdi 100

Condividi

E' salito a 6 il numero dei manifestanti palestinesi morti negli scontri in corso con l'esercito israeliano nei pressi della barriera difensiva di confine tra Gaza e Israele. Lo rende noto il ministero della Sanità della Striscia, citato dall'agenzia Maan, che parla anche di oltre 100 feriti.Alcuni dei feriti versano in condizioni gravi.Secondo la radio militare, una postazione israeliana al confine con Gaza è stata attaccata da ''un gruppo di palestinesi'' che hanno superato la barriera di confine e hanno fatto esplodere un ordigno a breve distanza dai soldati. 'I terroristi sono stati uccisi'' ed i militari sono rimasti indenni, afferma l'emittente.Anche oggi, come avviene ogni venerdì dallo scorso 30 marzo, i palestinesi hanno protestato lungo la barriera di confine nell'ambito delle manifestazioni promosse da Hamas, il movimento estremista al potere nella Striscia, nell'ambito della "Marcia del Ritorno".