Charlevoix Scontro Usa-Europa al G7 su dazi, Iran e clima. Conte d'accordo con Trump: la Russia torni nel G8 Si annuncia uno scontro Europa-Usa al G7 in Canada. Soprattutto sui dazi, ma anche su Russia, Iran e clima. Per il Nyt, monta la rabbia dopo la guerra di parole Trump-Macron-Trudeau, 'mai tanta indignazione verso gli Usa'. Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il nordcoreano Kim, sottolinea l'enorme deficit commerciale Usa con gli altri Paesi del G7' e dice che 'la Russia dovrebbe tornare' al vertice dei Grandi. Una dichiarazione che il premier Conte sottoscrive in un tweet in cui condivide la notizia sulla pagina di ansa.it. La tensione è tanto alta che il presidente francese Macron ha chiesto un prevertice con i leader di Germania, Gb, Ue e Italia prima dell'inizio del summit

Honoured to meet PM @GiuseppeConteIT for his first bilateral meeting. Good, positive talks on #G7, #EMU, #migration and #Russia. We agreed to meet again in Rome before June #EUCO. pic.twitter.com/r7XtkaG4JC — Donald Tusk (@eucopresident) 8 giugno 2018

Tutto pronto a Charlevoix, in Canada, per il G7 che si apre oggi. Si comincia alle 11.45 (le 17.45 in Italia) con l'arrivo dei capi di Stato e di governo.Alla Russia dovrebbe essere permesso di tornare nel G8: lo ha detto Donald Trump prima dell apartenza per il vertice del G7 del Canada. Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale con i Paesi del G7 ha detto Trump ai giornalisti sempre prima della sua partenza. Aggiungendo: "Mi sto preparando al summit con Kim da una vita". E su Twitter: "Mi dirigo verso il Canada per i colloqui del G7 che incentrati sul commercio sleale praticato da lungo tempo contro gli Stati Uniti. Da lì mi recherò a Singapore per colloqui con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione. Non si parlerà per un po' della bufala dellacaccia alla strega russa". "Non vedo l'ora di raddrizzare gli ingiusti accordi commerciali con i paesi del G7. Se non ci riusciamo, tanto meglio per noi!"."Sono d'accordo con ilpresidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti". Lo ha twittato il premier Giuseppe Conte dal G7 di Charlevoix."Io sono per la Nato. A cui chiediamo un'alleanza difensiva. Siamo sotto attacco. Ricordo anche tutti gli allarmi di infiltrazioni di terrorismo negli ingressi, l'Italia è attaccata da sud non da est. Chiedo che ci difenda". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in prefettura a Como. "Questo ho chiesto a Conte di chiedere anche al G7", ha aggiunto.Un centinaio di persone sta manifestando a Quebec City contro il G7 di Charlevoix che prenderà il via tra circa tre ore. Volti coperti e striscioni contro il summit, i manifestanti stanno protestando controllati da un imponente schieramento di poliziotti in assetto antisommossa.