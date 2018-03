MONDO

Bruxelles Scontro sulla Brexit per Irlanda. L'ira della May. Tusk risponde: se Londra ha idee migliori lo dica Sulla questione Brexit la Ue suggerisce una 'area comune' in Irlanda ma la premier May respinge l'idea perché 'inaccettabile'.

Brexit, May: la proposta dell'Ue sull'Irlanda del Nord è inaccettabile Condividi La proposta dell'Unione Europea di istituire un'area normativa comune con l'Irlanda del Nord, rigettata da Theresa May perché minaccerebbe l'integrità costituzionale del Regno Unito, è "una delle conseguenze" delle linee rosse fissate dal governo di Londra. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, in un discorso a Business Europe, l'organizzazione che raggruppa le associazioni degli industriali dell'Ue.



"Recentemente Londra ha confermato in modo definitivo le sue linee rosse, incluso il 'no' all'unione doganale e il 'no' al mercato unico. Riconosciamo queste linee rosse senza entusiasmo, ma dobbiamo trattarle in modo serio", ha spiegato Tusk.



"Una delle possibili conseguenze dell'ipotesi di 'hard Brexit' è una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda. L'Ue a 27 vuole evitarlo: di qui la proposta di creare un'area normativa comune, se nessun'altra soluzione sara' trovata" ha spiegato Tusk, all'indomani dello scontro tra il primo ministro britannico e Bruxelles. Tusk, intervenendo al Business Europe, ha detto che oggi chiederà al governo britannico se "ha un'idea migliore", anche se, ha aggiunto, finora nessuno ha presentato proposte "più sagge".



Il presidente del Consiglio europeo incontrerà nel pomeriggio May a Londra, dopo che ieri il premier britannico ha definito 'inaccettabile' la proposta dell'Ue di un testo legale sull'accordo di uscita.



Tusk ha anche spiegato che, a causa delle linee rosse di Londra, nelle relazioni future dopo la Brexit non potra' esserci commercio "senza frizioni" tra il Regno Unito e l'Ue.



"Le frizioni sono per natura un effetto secondario inevitabile della Brexit", ha detto Tusk, annunciando che presenterà le linee guida sulle relazioni future la prossima settimana.

