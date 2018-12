L'incidente Scontro tra un'automobile e un autobus nella notte a Torino: 9 feriti, uno è grave

Torino in un'immagine d'archivio

Grave incidente stradale questa notte a Torino. È accaduto alle ore 3.20 circa, in via Chiesa della Salute angolo via Boccardo.Un autobus della linea 10 giallo Nightbuster (rete notturna Gtt) che percorreva via Chiesa della Salute da via Stradella verso corso Grosseto si è scontrato con un'auto Opel Astra che percorreva via Boccardo da via Cardinal Massaia verso corso Venezia.Il bus di linea - segnala la polizia municipale - godeva del diritto di precedenza sulla via Chiesa della Salute. L'auto, con targa inglese e guida a destra, era condotta da un cittadino di nazionalità irachena, trasportato con codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale C.T.O.Altre 8 persone sono rimaste ferite in maniera non grave sull'autobus, tra cui l'autista. Due sono state trasportate al C.T.O. e 6 al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco.Gravi danni sono stati subiti da due esercizi commerciali presenti nelle adiacenze dell'incrocio in cui si è verificato il grave incidente stradale, un negozio di ottica e uno dismesso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino.