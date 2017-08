Londra Scotland Yard: aggressore Buckingham Palace aveva una spada di 1 metro

Condividi

Nuovi elementi emergono dalle indagini sull'episodio di ieri a Londra, dove un uomo è stato arrestato per attaccato e ferito alcuni poliziotti fuori da Buckingham Palace.L'aggressore non era armato di un semplice coltello ma di una "spada lunga oltre 1 metro". Lo ha rivelato Dean Haydon, il capo dell'anti-terrorismo di Scotland Yard che sta indagando sull'accaduto insieme con la Metropolitan Police, la polizia di Londra. L'uomo che ha urlato 'Allah Akbar' è fermato su una rotatoria del Mall, il viale monumentale che parte dai cancelli del palazzo reale, perché i poliziotti avevano notato nella sua automobile il grosso coltello. Quando gli agenti si sono presentati per far scendere l'uomo dalla macchina e fermarlo, questi ha reagito, ferendone due lievemente alle braccia.L'aggressore è sulla ventina e ora la polizia sta cercando di capire se abbia legami con il terrorismo. Nessun passante è rimasto ferito.