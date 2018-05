La premier Sturgeon Scozia, se Brexit va avanti referendum sull’indipendenza Una volta ottenuta chiarezza sulle modalità dell’uscita del Regno Unito il governo di Edimburgo fisserà la data per un nuovo referendum che consenta di staccarsi da Londra

La Scozia minaccia: fisseremo subito la data di un nuovo referendum sull’indipendenza, appena il governo britannico fornirà certezze sull’attuazione della Brexit. Lo ha detto la premier di Edimburgo parlando ad un programma della ITV television: Sturgeon ha anche detto che il suo partito nazionale scozzese non avrebbe bloccato un altro voto sulla Brexit sull’accordo finale.La paura degli scozzesi era invece per le conseguenze del voto se questo, come successo già nel 2016, avesse avuto risultati opposti nelle diverse parti del Regno Unito. "Una volta ottenuta una certa chiarezza, che speriamo di avere entro l’autunno di quest'anno, sul risultato della Brexit e sulla futura relazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea, prenderò in considerazione di nuovo la questione dei tempi di un referendum sull'indipendenza", ha concluso la premier della Scozia.