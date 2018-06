Trento e Bolzano Scritte contro Salvini, lui replica: "Certa gente mi fa pena" Indaga la Digos

Certa gente mi fa solo pena. https://t.co/Astoy3DGbO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 giugno 2018

Una manifestazione di attivisti a Trento contro le politiche migratorie del ministro dell'Interno, una scritta comparsa su un muro in cui si legge "Salvini mandante degli omicidi razzisti". E la risposta del ministro arriva, senza filtri, come ormai nel suo stile, sui social network: "Certa gente mi fa solo pena", scrive su Twitter Salvini, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce l'accaduto.Ed altre scritte contro il ministro, dopo quelle di Trento, sono comparse anche a Bolzano. "Basta Buonismo. Salvini muori" è stato scritto sulla tenda di un gazebo a una festa sui prati del torrente Talvera, in città. Una festa di Radio Tandem, un'emittente locale con una programmazione multilinguistica e interculturale. "Sono schifato e la cosa non finirà certamente qui" commenta il commissario della Lega dell'Alto Adige, Massimo Bessone.Sull'episodio sono in corso intanto verifiche da parte della Digos della polizia di Bolzano. Si tratta di una "festa, Volxsfest - spiega il commissario leghista di Bolzano - organizzata da Radio Tandem, una festa, credo, patrocinata dal Comune di Bolzano, visto che è reclamizzata sul sito ufficiale dell'azienda di soggiorno e turismo del capoluogo"."Mentre la Lega e il suo segretario federale, nelle vesti di ministro degli Interni - aggiunge Bessone - lavorano perriportare ordine nel nostro Paese, queste persone si permettono di minacciare e offendere. Far prontamente fare un'interrogazione ai nostri consiglieri comunali per sapere chi sono i responsabili e che ruolo abbia il Comune di Bolzano in questo schifo chiamato festa".