Tavolo al Miur Scuola, c'è l'accordo salva-precari: assunzione per quasi 50 mila Il ministro Bussetti: "Parte una nuova stagione di concorsi, bandiremo quasi 70.000 posti nella scuola"

"Bandiremo due concorsi per la scuola secondaria, tra straordinario e ordinario, per quasi 50 mila posti. Altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella scuola". Lo annuncia il ministro dell'istruzione Marco Bussetti al termine dell'incontro con i sindacati della scuola. Sono previste misure straordinarie per il reclutamento dei precari storici. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e di Bussetti.



"L'accordo raggiunto oggi - commenta Bussetti - è frutto del serio lavoro che abbiamo condotto in queste settimane con le organizzazioni sindacali. Un confronto franco che porterà alla stesura di una norma attraverso la quale metteremo in campo misure straordinarie a tutela dei precari storici e, in contemporanea, avvieremo una nuova stagione di concorsi ordinari per chi vuole insegnare nella scuola secondaria. Questo governo sta mostrando grande attenzione verso il comparto dell'istruzione. L'accordo di oggi ne è ulteriore riprova. Definiamo un percorso che ci consente di dare una risposta concreta al precariato giunto ormai a livelli esponenziali che rischiano di mettere in difficoltà il funzionamento del sistema, proprio perché negli ultimi anni sono mancati una seria programmazione e interventi adeguati".



In particolare, saranno previsti, per i docenti che hanno già lavorato per almeno tre anni nella scuola, sia statale sia paritaria, percorsi (Pas), che saranno attivati a stretto giro e che consentiranno di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, utile, fra l'altro, per accedere alle supplenze annuali dalle graduatorie di seconda fascia e per insegnare nelle paritarie. Al Pas potranno accedere, tra gli altri, anche i docenti di ruolo e i dottori di ricerca.



Al contempo, sarà bandito un concorso straordinario e abilitante, da oltre 24.000 posti, per chi ha già maturato tre anni di insegnamento nella scuola statale, di cui uno specifico nella classe di concorso per cui si intende concorrere. La graduatoria finale sarà determinata assicurando un preminente rilievo ai titoli di servizio, oltre che in base al punteggio attribuito a una prova scritta, da svolgere al computer, per laquale sarà prevista una soglia di punteggio minimo, nonché a una prova orale non selettiva, si legge nell'intesa siglata. Ulteriori 24.000 posti saranno poi destinati a un concorso ordinario per laureati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, fra cui 24 crediti formativi in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche. I tavoli proseguiranno ora per affrontare, fra l'altro, anche le tematiche connesse al personale Ata.

Sindacati "soddisfatti per esito trattativa precari"

"La trattativa con il governo sul reclutamento dei precari e l'accesso a un percorso abilitante speciale si è conclusa positivamente" dicono soddisfatti i sindacati della scuola: per la Flc Cgil Francesco Sinopoli, per la Cisl Fsur Maddalena Gissi, per la Uil Scuola Rua Giuseppe Turi, per lo Snals Confsal Elvira Serafini e per la Gilda Unams Rino Di Meglio.



"L'accordo prevede una procedura riservata e semplificata che dà accesso al 50% dei posti disponibili per il concorso ordinario e un percorso abilitante speciale senza selezione in ingresso. Il Pas sarà aperto a tutti i docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie e percorsi di istruzione e formazione professionale limitatamente all'obbligo scolastico attivato entro e non oltre il 2019; articolato su più cicli annuali; aperto alla partecipazione anche del personale di ruolo e ai dottori di ricerca. La procedura del concorso straordinario finalizzata alla stabilizzazione prevede l'accesso ai docenti con tre annualità di servizio nella scuola statale maturate negli ultimi 8 anni; il requisito di avere svolto almeno 1 anno di servizio nella classe di concorso specifica per la quale si concorre; la valorizzazione del servizio prestato; una prova scritta computer based; una prova orale non selettiva. La procedura conferirà a tutti i vincitori l'abilitazione.



"Si tratta di una soluzione di rilievo rispetto al tema della reiterazione dei contratti a termine nella scuola statale -concludono i sindacalisti - che risponde alle richieste e alle aspettative del personale di cui le organizzazioni sindacali si sono fatte interprete". Le organizzazioni sindacali esprimono quindi "soddisfazione per gli esiti della trattativa, che si è conclusa con una mediazione positiva che è riuscita a tenere insieme gli interessi dei lavoratori coinvolti con le esigenze di funzionamento della scuola".