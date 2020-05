Lo stallo Scuola: fumata nera a vertice su concorsi, ci sarà nuovo incontro

Condividi

Nessuna intesa sul tema dei concorsi della scuola. Il vertice, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e dei capigruppo della maggioranza, non ha prodotto un accordo.Una nuova riunione si dovrebbe tenere tra domani e dopodomani, secondo quanto riferiscono fonti che hanno partecipato al tavolo. Il nodo è quello dei precari e della modalità del concorso per la loro stabilizzazione. I tempi sono stretti dal momento che il dl Scuola approderà in aula al Senato martedì prossimo.Le posizioni tra le forze di maggioranza, M5s e Iv da un lato, a favore di un concorso a quiz da tenersi in agosto, e Pd, Leu dall'altro, non convinti di questa possibilità, sono rimaste lontane.Sarà il premier Giuseppe Conte, come è stato deciso, ad avanzare una proposta di mediazione per arrivare ad un accordo.