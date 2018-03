Obbligo di legge Scade termine per vaccinare i bambini: "Da oggi chi non è in regola può essere escluso da frequenza" Per i bambini da 0 a 6 anni l'inadempienza rappresenta "motivo di esclusione dal servizio educativo". Per i genitori di questi bambini, ma anche di quelli da 6 a 16, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Ma mentre i presidi invitano a far rispettare l'obbligo chi è contrario alla misura minaccia azioni legali nel caso di esclusione di bambini inadempienti

Il giorno fatidico è oggi ma tutto fa pensare che la storia non finirà oggi: lunedì 12 marzo è il giorno nel quale sulla carta scatta l'obbligo per tutti i bambini di essere in regola con il programma vaccinale. Ma mentre i presidi invitano a far rispettare l'obbligo chi è contrario alla misura minaccia azioni legali nel caso di esclusione di bambini inadempienti.Per quelle regioni in cui non è stata ancora istituita un'anagrafe vaccinale, "domani mattina (oogi, lunedì 12 marzo, Ndr) i bambini fino ai 6 anni i cui genitori non avranno presentato la documentazione odelle vaccinazioni fatte, o delle prenotazioni effettuate, dovranno essere esclusi dalla frequenza. Questo non vuol dire che saranno espulsi da scuola: saranno riammessi subito dopo essere stati regolarizzati. Questo dice la legge". Lo ha detto ieri all'ANSA la responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione Nazionale Presidi, Licia Cianfriglia."Le scuole - prosegue la Cianfriglia - hanno già comunicato per tempo alle famiglie come stanno le cose. Confidiamo che i genitori che non si sono ancora messi in regola domani non portino proprio i bambini a scuola, approfittando della giornata per farlo. Ci sarà una verifica all'ingresso e un controllo delle situazioni, ma certamente i bambini di quell'età non verranno abbandonati a sé stessi. Non siamo gendarmi, abbiamo l'obbligo di organizzare il servizio al meglio. L'Associazione Nazionale Presidi resta a disposizione per i suoi associati per ogni esigenza e consulenza", conclude Cianfriglia."Quella del 12 marzo 2018 non è una data vincolante. La legge 119/2017 non la prevede come tale. Non abbiamo avuto alcuna notizia da parte delle autorità scolastiche e sanitarie. Non credo che nessun dirigente scolastico si prenderà l'onere di lasciare un bimbo fuori dalla scuola senza alcun preavviso, nessuna comunicazione ufficiale. Siamo tranquilli che entreranno. Se dovesse accadere che lasciano qualcuno fuori, ne risponderanno in sede legale", dice Matteo Angelini, uno dei genitori dell'associazione 'E pur si muove' di Rimini, il gruppo nato con l'intento di coinvolgere e organizzare i cittadini della provincia che hanno deciso di attivarsi "per la Libertà di Scelta in campo vaccinale".Attivi fin dal 2016, quando contestarono la Legge regionale del novembre 2016 anche con un ricorso al Tar, molti genitori di 'E pur si muove' sono associati anche al Comilva, il Coordinamento del Movimento italiano per la Libertà delle vaccinazioni.L'assessore regionale alla sanità dell'Emilia Romagna, Sergio Venturi, aveva assicurato che per i pochi casi in regione di alunni e studenti non in regola con le vaccinazioni quella di oggi non è data vincolante, ma ci saranno altri 45 giorni per i colloqui con le Asl. Solo dopo quel termine, se dovessero rimanere scoperti, scatterebbe il divieto di accesso alle scuole.Si stima che potrebbero essere circa 30mila i bimbi sotto i sei anni ancora privi della documentazione per le vaccinazioni, ma ogni Regione si comporterà in modo diverso per l'applicazione di proroghe. Per chi non è in regola, da oggi sarà vietato l'accesso ad asili nido e scuola infanzia (0-6 anni) sino a quando il minore non sarà vaccinato o non avrà regolarizzato la propria posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell'obbligo (7-16 anni) la procedura, passando per il richiamo da parte della Asl alla famiglia, può portare ad una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.Non sono tenuti al rispetto della scadenza coloro che vivono nelle regioni dotate di anagrafe vaccinale informatizzata: saranno le Asl a comunicare direttamente con gli Istituti scolastici. Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni.A questo punto la Asl contatta i genitori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'Asl contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.Ma ancora non è finita. Nella contestazione la Asl indica un termine ultimo. I genitori possono ancora "salvarsi" se provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla Asl all'atto della contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Asl stessa.Se neanche quest'ultima scadenza viene rispettata, scattano le sanzioni: per i bambini da 0 a 6 anni l'inadempienza rappresenta "motivo di esclusione dal servizio educativo", anche se l'uscita dall'aula in pieno anno scolastico non è stata ancora regolata a livello di procedure. Per i genitori di questi bambini, ma anche di quelli da 6 a 16, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento, ad esempio al numero di vaccinazioni omesse. Dall'anno scolastico 2019-2020 è prevista una semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l'iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le Asl al fine di verificare lo "stato vaccinale" degli studenti, senza ulteriori oneri per i genitori.