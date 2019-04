Allerta da Alarm Phone Sea Eye soccorre 64 migranti al largo della Libia "Sono tutti al sicuro sulla nostra nave", ha twittato l'organizzazione umanitaria

#AlanKurdi di @seaeyeorg ha appena concluso il salvataggio di 64 persone, di cui 10 donne, 5 bambini e 1 neonato. Ora chiediamo che Italia o Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco.https://t.co/b0DHHL52lf — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 3 aprile 2019

La nave della Ong tedesca Sea Eye ha soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. "Sono tutti al sicuro sulla nostra nave" ha twittato l'organizzazione umanitaria.L'allerta era scattato questa mattina alle 10 su segnalazione di Alarm Phone, il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà e che aveva ricevuto una telefonata dall'imbarcazione, che si trovava al largo di Zuwarah e sulla quale ci sarebbero anche 10 donne e 6 bambini.L'operazione di soccorso si è conclusa poco fa e la Ong ha postato su Facebook anche un breve video in cui si vedono i migranti prima su un gommone e poi a bordo della Alan Kurdi: alcuni si inginocchiano per ringraziare verso il cielo, altri sono avvolti nelle coperte. Ci sono anche diversi bambini, tra cui uno molto piccolo.Non c'è ancora traccia, invece, di un barcone con circa 50 migranti che 2 giorni fa aveva contattato Alarm Phone per poi svanire nel nulla.Nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea Eye ha concluso il salvataggio di 64 persone, di cui 10 donne, 5 bambini e un neonato. "Ora chiediamo che Italia o Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco", scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con 'Mare Jonio', al momento ormeggiata a Marsala, si alterna nel Mediterraneo centrale con le altre navi Ong nell'azione di monitoraggio.