Sea Watch 3, Parigi accusa: "L'Italia rende tutto isterico" "L'Italia ha beneficiato di circa un miliardo di euro di aiuti dall'Ue. Quindi là dove Salvini strumentalizza politicamente traiettorie e fatti che sono dolorosi, spiegando che la Francia e l'Ue non sono solidali, gli rispondo con dei dati". La replica di Salvini: "Barconi vadano a Marsiglia, Ministro alla portavoce di Macron, il suo governo generoso a parole"

La portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye

Condividi

"Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". Così la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye, commentando con l'emittente Lci il caso della nave umanitaria Sea Watch 3 e l'arresto della comandante Carola Rackete.

"E' importante ricordare che la Francia, come l'Ue, è stata solidale all'Italia negli ultimi anni", ha aggiunto. "Al picco della crisi, e da quando questa crisi dei migranti nel Mediterraneo si verifica", ha proseguito, "l'Italia ha beneficiato di circa un miliardo di euro di aiuti dall'Ue. Quindi là dove Salvini strumentalizza politicamente traiettorie e fatti che sono dolorosi, spiegando che la Francia e l'Ue non sono solidali, gli rispondo con dei dati".



Inoltre, per la portavoce, "la strumentalizzazione, quando si parla di vite umane, di vite di persone che hanno attraversato condizioni estremamente difficili, che hanno percorsi terribili, non è degna da parte di Matteo Salvini". Ndiaye ha sottolineato che "bisogna che l'Italia rispetti le regole internazionale in materia", "evidentemente l'Ue deve essere capace di rispondere in termini di solidarietà".

Replica Salvini: i barconi vadano a Marsiglia

"Visto che il governo francese è così generoso (almeno a parole) con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia" ribatte il ministro dell'Interno, commentando le dichiarazioni della Ndiaye.