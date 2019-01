Migranti Sea Watch, Capitaneria vieta avvicinamento. Delegazione Pd autorizzata a salire Dopo un incontro in Prefettura, la delegazione parlamentare composta da Martina, Matteo Orfini, Davide Faraone, Fausto Raciti e il deputato regionale siciliano del Pd, Giovanni Cafeo, è stata autorizzata a recarsi a bordo

"Terminato l'incontro in Prefettura. La delegazione dei parlamentari del @pdnetwork salirà a bordo della SeaWatch", scrive su Twitter Davide Faraone, deputato del Pd e segretario del partito in Sicilia. La conferma arriva poi anche da Maurizio Martina, parte della delegazione del Pd, al termine dell'incontro alla prefettura di Siracusa.



La delegazione parlamentare composta da Martina, Matteo Orfini, Davide Faraone, Fausto Raciti e il deputato regionale siciliano del Pd, Giovanni Cafeo, è stata autorizzata a recarsi a bordo di una imbarcazione dopo che da stamane attorno alla Sea Watch vige il divieto di navigazione .



Il deputato Cafeo spiega che si muovono con una imbarcazione privata, scortata dal 'Gruppo di barcaioli' - il cui compito è quello di assistere le navi in entrata e in uscita dal porto - con il controllo della Capitaneria di porto che aveva messo oggi l'ordinanza di navigazione attorno alla nave.



"Sono persone da troppo tempo ostaggio - dice Martina - di una condizione per noi incredibile. Un Paese serio come l'Italia merita di gestire queste situazioni in altro modo. Bisogna dare una mano a rendere chiara questa situazione. Dobbiamo provare a verificare insieme le condizioni di queste persone e chiedere con forza al governo di non voltarsi dall'altra parte. Non si può gestire questa vicenda come il terzo tempo di una campagna elettorale. Confermo che non c'è nessun decreto di chiusura dei porti italiani. Questo rimpallo di slogan tra ministeri è inaccettabile. Continuiamo a tenere alta l'attenzione su questa vicenda perché non è ammissibile che finisca nel dimenticatoio. Valuteremo i passi conseguenti perche' a nostro avviso ci sono analogie con il caso della Diciotti che vanno chiarite".



Garante infanzia Siracusa presenta ricorso d'urgenza a Tribunale minori

Il garante per l'infanzia del Comune di Siracusa, Carla Trombino, ha presentato al Tribunale dei minorenni di Catania un ricorso d'urgenza per lo sbarco e l'assegnazione a un centro specializzato dei 13 minorenni a bordo della Sea Watch. La richiesta è stata depositata dall'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro ed è motivata con "i maltrattamenti e le torture" che i minorenni hanno subito in Libia. Il legale ha chiesto anche l'intervento dell'autorità marittima per dichiarare l'emergenza medica per i minori.



Pm Siracusa: il comandante non ha commesso alcun reato

"Non ha commesso alcun reato il comandante della Sea Watch e non è stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave", dice il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, in riferimento al caso della Sea Watch che ha aperto un fascicolo d'indagine senza reati né indagati. Per il magistrato "ha salvatore i migranti e scelto quella che appariva la rotta piu' sicura in quel momento". Acquisite dai suoi uffici le informative della Capitaneria di porto e le relazioni giunte dal natante della ong tedesca.



La procura di Siracusa, aveva già spiegato nei giorni scorsi, che è interessata a verificare le condizioni igienico-sanitarie della nave e le sue dotazioni di sicurezza.



La procura ha preso informazioni anche sulla questione dei minori presenti sulla nave della Ong tedesca. Se la nave, spiega il procuratore, decidesse di riprendere la navigazione, occorrerà valutare le condizioni di idoneità della nave stessa, "cioé se ha a sua disposizione una dotazione di salvamento per tutte le persone a bordo, altrimenti è impossibile che possa prendere il mare".



Salvini: "Sulla Sea Watch non ci sono donne e bambini"

"È mia intenzione chiudere il Cara di Mineo entro quest'anno. Più grossi sono i centri più facile è che si infiltrino i delinquenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL.



"Sulla Sea Watch, ci tengo a ribadirlo, non ci sono donne e bambini. Queste persone non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti". Sul blitz dei parlamentari e del sindaco di Siracusa a bordo della nave, il vicepremier ha spiegato che "non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie. Possono portare a terra di tutto e di più".



Ieri la visita a sorpresa di una delegazione di parlamentari sulla Sea Watch 3. La delegazione composta da Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, una mediatrice culturale, un avvocato e uno psichiatra. Con loro c'era anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.



Olanda: non accoglieremo migranti Sea Watch 3

L'Olanda ha respinto la richiesta dell'Italia di accogliere i 47 migranti a bordo della nave umanitaria dell'Ong Sea Watch, sostenendo che bisogna distinguere tra persone che hanno effettivamente bisogno di asilo e migranti economici. In una nota, il ministero della Giustizia e Sicurezza olandese, responsabile delle politiche migratorie, ha detto che non si farà carico di nessun migrante della Sea Watch 3 fino a che non ci sarà un accordo di lungo termine su come distinguere queste due categorie di profughi. "Quelli che non hanno diritto alla protezione internazionale devono essere mandati indietro immediatamente al loro arrivo ai confini europei", si legge nel comunicato, rilanciato dalla Reuters. "Senza una chiara prospettiva per una tale soluzione strutturale", continua il testo, "l'Olanda non parteciperà a misure ad hoc per lo sbarco".

I parlamentari che sono stati a bordo: "Presto iniziativa alle Camere"

"Il governo intervenga e faccia sbarcare subito tutti i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3. Avvieremo una iniziativa parlamentare, che stiamo studiando insieme" hanno detto Prestigiacomo, Fratoianni e Magi non appena rientrati al porto di Siracusa, dove hanno raggiunto la Capitaneria.

"Gli sguardi spiritati delle 47 persone che abbiamo incontrato, ascoltato e accarezzato lasciano un segno" ha poi commentato Prestigiacomo. Le ha fatto eco Fratoianni: "I migranti sono molto provati e lo abbiamo visto con i nostri occhi. Una nave di questo tipo e attrezzata per il salvataggio e non per ospitare per lunghi periodi. Ci sono minori di 14,15 e 16 anni che guardando con speranza alle coste di Siracusa. Ci sono persone che mostrano, alzandosi la maglia, le cicatrici delle torture subite".

"Per i migranti è la prosecuzione di una forma di prigionia che assolutamente non comprendono" aggiunge Magi. "Abbiamo ascoltato storie di persone che sono state tre o cinque anni in Libia. Noi non abbiamo commesso alcuna illegalità, infatti le motovedette non ci hanno bloccato. Stavamo esercitando le nostre prerogative parlamentari. Intendiamo portare all'interno del dibattito parlamentare quello che abbiamo visto"

Psichiatra: "Sulla nave c'è una situazione penosa"

"La situazione dei migranti sulla Sea Watch è penosa. Ho avuto colloqui con dieci persone, tra cui tre minori. Hanno subito torture in Libia, c'è una persona che ha perso un occhio, gente con tagli e dita delle mani deformate per i colpi ricevuti" dice lo psichiatra Gaetano Sgarlata, salito sulla nave assieme alla delegazione dei parlamentari.

Per lo psichiatra "la condizione psicologica di tutti è molto precaria, è veramente penoso vederli in questa situazione, ancora con la paura e il terrore di essere rispediti in Libia". "E' raccapricciante questa inutile vessazione di tenerli lontani dalla nostra terra".

Al porto di Siracusa anche l'ex 5S Gregorio De Falco: "Mio dovere essere qui"

C'è anche il senatore Gregorio De Falco, ex M5S, espulso lo scorso dicembre dal movimento, al porto di Siracusa, dove si è radunata un piccola folla per chiedere lo sbarco immediato dei 47 migranti. Con altri quattro parlamentari Cinquestelle- Paola Nugnes, Matteo Mantero, Elena Fattori e Virginia La Mura- De Falco si era astenuto dal voto di fiducia al decreto sicurezza. A fine anno l'espulsione. Il senatore ha raggiunto nella sede della Capitaneria di porto i tre parlamentari saliti a bordo della nave.

"Mi sentivo in dovere di essere qui..." per seguire da vicino la vicenda, ha detto il senatore.

Martina a Siracusa: impedire lo sbarco è contro la legge

"Denunciamo la violazione della legge, lo sbarco non si può impedire": così in un post su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, arrivato in serata a Siracusa. "I minori non accompagnati devono essere sbarcati subito", afferma, "i porti non sono chiusi e qualsiasi atto del genere sarebbe illegittimo. Occorre garantire subito l'attracco. Un governo all'altezza delle sue responsabilità non prende in ostaggio esseri umani in questo modo".