Sea Watch, Carola Rackete indagata. Farnesina: oltre 4 stati Ue pronti a prendere migranti

La capitana della Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Dalla procura sottolineano che è un atto dovuto dopo l'informativa della Guardia di finanza trasmessa agli uffici giudiziari di Agrigento.La nave è ancora davanti a Lampedusa, con a bordo 40 migranti. Prima di mezzanotte erano state evacuate due persone, un uomo e un ragazzo visitati al poliambulatorio. Secondo quanto riferisce la portavoce della Sea Watch: "Su intimazione della Guadia di Finanza la nave si è allontanata ed è a tre miglia dalla costa".Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto - su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la commissione europea - Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell'Ue sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea Watch.La portavoce del commissario all'immigrazione Dimitri Avramopoulos ha chiarito che gli "sforzi di solidarietà" che la commissione sta "cercando di coordinare", possono essere attuati "solo se e quando ci sarà lo sbarco"."Durante la notte la nave si è allontanata ed ora è all'ancora a tre miglia dalla costa, per non intralciare il traffico di navi e traghetti. Questa notte un uomo è stato fatto scendere per motivi medici assieme a un minore di 11 anni", ha detto la portavoce di Sea Watch Italia in collegamento con la Sala della stampa Estera. "La visita dei parlamentari ha dato l'impressione che qualcosa si stesse sbloccando, vedendo che invece la situazione non cambiava la tensione è un po' aumentata", ha aggiunto. "Stanotte, inoltre, si è vigilato perché si temeva che qualcuno dei naufraghi tentasse di gettarsi in mare per raggiungere a nuoto la terra ferma"."La Libia non è un porto sicuro", riportare i naufraghi in Libia "non è assolutamente in discussione", ha detto in collegamento con la Sala della Stampa Estera Carola Rackete."Per i migranti sulla Sea Watch 3 è stata attivata a livello europeo la procedura per la redistribuzione", aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori del G20 a Osaka. Aggiungendo. "Ho notizia di tre- quattro paesi disponibili alla redistribuzione". "Con il premier Rutte ho rappresentato l'invito dell'Italia ad assumere iniziative di verifica e controllo perché la nave batte bandiera olandese e quindi rientra nella giurisdizione olandese - ha spiegato Conte - lui non si sente responsabile per i comportamenti dei singoli. In ogni caso adesso stiamo completando le operazioni per la redistribuzione dei migranti"."C'è un equipaggio fuorilegge, un comandante fuorilegge che vanno fermati, arrestati, espulsi. C'è una nave che per la terza volta non rispetta le regole, le leggi e il buon senso e, quindi, mi aspetto multe, sequestri, arresti, blocchi, allontanamenti e l'Ue che dia cenno di esistenza in vita", ha detto a Genova il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del caso Sea Watch 3. "Però, siccome mi fido fino ad un certo punto mi dicano come, dove e quando andranno queste 40 persone, poi per me fra 2 minuti si chiude tutto". Salvini ha poi replicato alle dichiarazioni del sottosegretario olandese: "Mandiamo un po' di navi che battono bandiera italiana davanti al porto di Rotterdam a prendere in giro le autorità olandesi e vediamo come va a finire". Secondo Salvini, la vicenda si sta protraendo da troppo tempo: "Se Ue fa quel che deve fare, l'Olanda fa quel che deve fare, non mi permetto di dare suggerimenti alla magistratura italiana, però se io o chiunque non rispondessimo a un alt dei carabinieri, ci fermano, ci arrestano e sequestrano il mezzo". "Insomma se tutti fanno il loro dovere", conclude il ministro dell'Interno, "il caso si chiude entro qualche ora e gli italiani tornano ad occuparsi di altro, e non di un'associazione privata, straniera e fuorilegge che se ne frega delle regole e tratta esseri umani come merce di scambio".