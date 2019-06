Catania Sea Watch, archiviata l'indagine contro Salvini: "Non fu sequestro"

Il Tribunale per i reati ministeriali di Catania ha archiviato il caso della Sea Watch del gennaio scorso, per il quale era indagato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della Sea Watch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini", commenta Salvini.