Roma Sedativi nel biberon per uccidere la figlia di tre anni, arrestata 29enne La donna avrebbe cercato di attirare l'attenzione del marito nel tentativo di rinsaldare la loro relazione in crisi. E' stata arrestata a Napoli

Tenta di uccidere la figlia di tre anni versandole del benzodiazepine nel biberon. Per questo una madre 29enne è stata arrestata dai carabinieri a Napoli.I fatti, a quanto riferito, si sono verificati all'ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, dove la piccola si trovava per problemi fisici.Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe così cercato di attirare l'attenzione del marito, nel tentativo di rinsaldare la loro relazione in crisi.La donna è stata rintracciata a casa a Napoli e arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Napoli. E' stata portata in carcere a Pozzuoli con l'accusa di tentato omicidio.I referti inviati dalla direzione sanitaria dell'Ospedale Bambino Gesù avevano segnalato, lo scorso dicembre, due episodi di arresto cardiorespiratorio, apparentemente ingiustificati, sulla piccola, salvata solo grazie al tempestivo intervento dei medici rianimatori.Già lo scorso 28 dicembre, i Carabinieri avevano notificato alla donna un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, adottato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, che aveva disposto per entrambi i genitori il divieto di avvicinamento alla bambina ricoverata e alle due sorelline più piccole, affidate ai servizi sociali partenopei.