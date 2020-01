Accertare la velocità del suv e il punto dell'impatto Sedicenni investite e uccise: pm dispone maxiconsulenza sulla dinamica dell'incidente Nei prossimi giorni verrà ascoltato dagli inquirenti uno degli amici di Pietro Genovese che era a bordo dell'auto. In calendario anche l'audizione dell'automobilista che riuscì ad evitare le due 16enni. Verifiche anche sul funzionamento dei semafori

Una maxiconsulenza per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato la morte di Gaia e Camilla la notte tra il 21 e il 22 dicembre in Corso Francia. E' quanto disporrà nei prossimi giorni la Procura di Roma che contesta a Pietro Genovese, il 20enne che era alla guida del suv, l'omicidio stradale plurimo. La consulenza tecnica punterà, in primo luogo, a chiarire la velocità a cui procedeva l'auto, il punto preciso dell'impatto con le due ragazze e se fossero sulle strisce pedonali. Verifiche anche sul funzionamento dei semafori.Per quanto riguarda l'attività istruttoria nei prossimi giorni verrà ascoltato dagli inquirenti uno degli amici di Genovese che era a bordo dell'auto. In calendario anche l'audizione dell'automobilista che era a bordo di una Smart e che riuscì ad evitare le due 16enni che stavano attraversando.