Mercati Seduta di guadagni per le borse europee, in rialzo Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Chiudono in rialzo le borse europee, tornate agli acquisti dopo i ribassi di ieri: a Milano l'indice principale Ftse Mib termina a +1,05%, in linea con Francoforte +1,19%, Parigi si ferma a +0,86%, Londra a +0,40%.Prosegue positiva la seduta di Wall Street, dove il Dow Jones avanza dello 0,63%, il Nasdaq dello 0,67%.Torna un po' di tensione sullo spread, il divario di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi risale di qualche punto a quota 240. Mentre sui mercati valutari l'Euro chiude sfiorando quota 1,17 nel cambio con il Dollaro: a 1,1695.A trainare i listini europei è stato il settore automobilistico: a Milano Fiat Chrysler ha terminato a +5,8%, la holding Exor a +1,95%, Ferrari a + 1,5%. Deboli i titoli del lusso, Ferragamo -2%, Moncler -1,6%. E in testa all'intero listino il titolo Juventus. Dopo i rialzi delle ultime sedute per le voci su Ronaldo oggi un forte balzo +11%.