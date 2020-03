Seduta in profondo rosso, tonfo delle borse

di Michela Coricelli Per l'agenzia Moody's l'effetto coronavirus ha probabilmente già mandato in recessione l'economia italiana. L'agenzia di rating prevede una contrazione del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2020 e taglia la stima di crescita per quest'anno a -0,5%.Naturalmente anche questo ha pesato sulle borse, che chiudono tutte in profondo rosso. Piazza Affari, al termine di un'altra settimana negativa, nella seduta di oggi ha bruciato circa altri 17 miliardi di euro, perdendo il 3,50% (da inizio settimana -8,8%). Non è stata la piazza peggiore: Londra perde il 3,62%, Francoforte il 3,37% e Parigi il 4,14%.Procede in territorio negativo anche Wall Street, con il Dow Jones in calo di due punti e il Nasdaq di quasi tre punti.Intanto è saltato a Vienna l'accordo tra i paesi produttori di petrolio dell'Opec e quelli fuori dal cartello, Russia in testa. Non c'è intesa su un taglio alla produzione per fronteggiare la crisi coronavirus e questo fa crollare i prezzi del petrolio: brent a 45,80 e greggio americano a 42 dollari al barile.