Mercati Seduta mista bot 12 mesi tassi negativi

di Sabrina Manfroi Seduta in lieve rialzo per le borse europee, la migliore è Parigi che guadagna mezzo punto percentuale. Milano e' poco sopra la parita' dopo il dato sulla produzione industriale in calo ad agosto dell'1,8% sull'anno, in lieve rialzo sul mese precedente, +0,3%. A Piazza Affari continua il rialzo di Moncler, +2%. Bene che Fca +1% e tra i bancari Unicredit +1,14% e Intesa Sanpaolo +0,8%. Leonardo cede l'1,5%, male anche Amplifon che perde l'1,8%. Spread stabile a 142 punti base dopo l'asta dei bot a 12 mesi che ha registrato rendimenti in lieve risalita ma sempre negativi, -0,219%. .