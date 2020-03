Seduta negativa per le borse, male Wall Street

Ancora una giornata di forte debolezza, per tutti i mercati. Compresa Wall Street dove alle 17 e 30, in prossimità delle chiusure in Europa, il Dow Jones segnava -7% e il Nasdaq -5 e 50%.Londra ha perso il 3 e 74%, Parigi il 5 e 94%, Francoforte il 5 e 54%. Milano ha chiuso con un calo dell’1 e 27%, dopo una giornata molto movimentata.Lo spread btp/bund è a 250 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 26% (in mattinata lo spread era arrivato a 322 punti base).Euro contro dollaro a 1,08 e 45.