Seduta nervosa per Piazza Affari, che chiude in calo

Condividi

di Paolo Gila Giornata molto contrastata per Piazza Affari, che dopo aver aperto in calo dello 0,70% è arrivata a cedere quasi due punti, per poi riprendersi e chiudere con una flessione dello 0,62%.In vendita i titoli bancari, che hanno risentito della volatilità dello spread (235 punti base in chiusura, con il rendimento dei decennali al 2 e 88%).Gli altri mercati europei hanno invece chiuso con un progresso corale intorno al mezzo punto percentuale, grazie al buon andamento di Wall Street nel pomeriggio.Infine i cambi, con l’euro scivolato a 1,16 e 70 contro dollaro.