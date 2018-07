Seehofer: negozieremo rinvio profughi in Italia

Condividi

"Il governo tedesco negozierà con Grecia e Italia cosa possono fare" per i movimenti secondari.Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer."Questi negoziati fanno parte dell'accordo di coalizione. I profughi che sono stati registrati in Italia e Grecia, ma che si presentano alla frontiera di Austria e Germania, saranno inviati a centri di transito e poi saranno rinviati a Roma o Atene, e questo sarà un contributo essenziale di Italia e Grecia per fermare la migrazione illegale", ha aggiunto.