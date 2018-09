New York Segretario Onu apre Assemblea generale: "Il populismo avanza. Sul clima cambiare rotta subito" Antonio Guterres ha aperto la 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite deplorando "un mondo sempre più caotico", dove purtroppo "il multilateralismo è così criticato nel momento in cui più è necessario che mai". "Tra i diversi Paesi, la cooperazione è meno certa e più difficile - ha detto Guterres nel suo intervento che ha inaugurato i sei giorni di assemblea dei 193 Paesi Onu - vi sono gravi divisioni in seno al Consiglio di Sicurezza"

"Il mondo è più connesso, ma le società stanno diventando più frammentate,proprio quando ne abbiamo più bisogno". Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres apre la 73esima Assemblea Generale poco prima dell'intervento di Donald Trump e ribadisce le sue preoccupazioni: "Il mondo soffre di un caso di disturbo da deficit di fiducia". "Le persone stanno perdendo fiducia nell'establishment - continua -, e tra i paesi la cooperazione è più difficile".Sul"abbiamo raggiunto un, se non cambiamo rotta nei prossimi due anni, rischiamo cambiamenti climatici incontrollati": ha detto Guterres al Palazzo di Vetro. "I cambiamenti climatici si stanno muovendo più velocemente di noi, serve maggiore ambizione e un maggiore senso diurgenza", ha aggiunto, ribadendo che bisogna "garantirel'attuazione dell'Accordo di Parigi". "La prossima conferenza COP24 in Polonia, a dicembre, sarà un momento chiave, deve essere un successo - ha continuato - La buona notizia è che la tecnologia è dalla nostra parte, l'energia pulita è più accessibile e competitiva che mai e se perseguiamo la strada giusta, l'azione sul clima potrebbe aggiungere 26 mila miliardi di dollari all'economia globale entro il 2030".continuano a subire discriminazioni nel contesto di una cooperazione internazionale chiaramente insufficiente" ha detto il segretario generale Onu. "", ha continuato. Per Guterres "l'approvazione dei patti su rifugiati e migranti è un segno di speranza, ma c'è ancora molta strada per riconciliare il rispetto dei diritti delle persone in movimento con i legittimi interessi degli stati".. I progressi tecnologici potrebbero ostacolare il mercato del lavoro con i posti tradizionali che cambiano o scompaiono, anch ese il numero di giovani in cerca di occupazione continua a crescere" ha detto Guterres. "La natura stessa del lavoro cambierà - ha continuato - I governi potrebbero dover prendere in considerazione programmi per una rete di sicurezza sociale più forte, incluso,forse, un reddito di base universale". "Allo stesso tempo la tecnologia viene usata impropriamente dai terroristi e per scopi di sfruttamento e abuso sessuale", ha concluso.Il presidente americano DonaldTrump è arrivato all'Onu, dove interverrà all'assemblea. L'arrivo di Trump è leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. L'arrivo in ritardo di Trump per il suo discorso dal palco dell'Assemblea Generale dell'Onu ha costretto ad un cambio in extremis. L'intervento del presidente americano da tradizione è il secondo dei capi di stato dopo il Brasile, ma al suo posto ha parlato Lenin Moreno Garces, presidente dell'Ecuador. Il corteo di Trump è entrato alPalazzo di Vetro a metà del discorso dell'ecuadoriano. "Non vedo l'ora di avere grandi relazioni con l'Iran, ma non accadrà ora": ha detto Trump arrivando all'Onu prima del suo intervento.