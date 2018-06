Lo studio Sei obeso e non te ne accorgi? Colpa degli abiti con le taglie forti, dice uno studio “Vedendo l’enorme potenziale del mercato della moda per le taglie forti, i rivenditori potrebbero aver contribuito al senso della normalizzazione del sovrappeso e della obesità” – ha detto Raya Muttarak, ricercatrice dell’Università dell’East Anglia. "L’aumento di percezione errata del perso in Inghilterra è allarmante”

In una società in cui gli abiti con le “taglie forti” sono considerati normali, l'effetto è che molte persone tendono sempre più a sottovalutare il proprio peso.Uno studio dell’Università dell’East Anglia Norwich e dell’Istituto internazionale austriaco di analisi dei sistemi applicati, ha analizzato in Inghilterra 23,460 persone in sovrappeso o obese. E’ emerso che è in aumento il senso dell’errata percezione del peso: persone con livelli più bassi di istruzione e di reddito hanno maggiori probabilità di sottovalutare il loro stato, e di conseguenza di perdere peso.I risultati mostrano che il numero di persone sovrappeso che percepisce erroneamente il suo peso è in aumento nel tempo: tra il 1997 e il 2015 è passato dal 48,4% al 57,9% tra gli uomini, dal 24,5% al 30,6% tra le donne. Tra gli individui classificati come obesi la percentuale di uomini percepiscono male il proprio peso nel 2015 è quasi il doppio del 1997.“Vedendo l’enorme potenziale del mercato della moda per le taglie forti, i rivenditori potrebbero aver contribuito al senso della normalizzazione del sovrappeso e della obesità” – ha detto Raya Muttarak, ricercatrice dell’Università dell’East Anglia – se da una parte portano a ridurre la stigmatizzazione di quei corpi di grandi dimensioni, dall’altra possono potenzialmente minare il riconoscimento del sovrappeso e delle sue conseguenze sulla salute. L’aumento di percezione errata del perso in Inghilterra è allarmante”