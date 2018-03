Serie A, anticipo ventinovesima giornata Incredibile Spal: capolista Juve fermata al 'Mazza' sullo 0-0 Resiste il muro degli estensi e il Napoli ringrazia: il +5 bianconero, in caso di successo dei partenopei, potrebbe diventare +2 e riaprire totalmente la lotta scudetto. Per la squadra di Semplici è un punto pesantissimo

di Gianluca Luceri Sorpresona al ‘Mazza’, con la capolista Juve (reduce da 12 vittorie consecutive) fermata sullo 0-0 da una Spal irriducibile. Un pareggio che potrebbe avere effetti ‘molto significativi’ nella lotta scudetto: Higuain e compagni vanno infatti a +5 sul Napoli che però, in caso di vittoria al San Paolo contro il Genoa, si porterebbe a -2. Campionato, insomma, ancora tutto da vivere. In chiave salvezza, per gli estensi è invece un punto d’oro massiccio.Allegri deve rinunciare al febbricitante Khedira e allo squalificato Benatia, sostituito da Rugani al centro della difesa. Panchina per Mandzukic, attacco sulle spalle di Dybala e Higuain. Modulo 3-5-2 per Semplici, con l’inserimento a centrocampo di Costa al posto di Dramè. Davanti, il solito tandem Paloschi-Antenucci.Avvio aggressivo dei padroni di casa, anche se all’11’ arriva la prima palla-gol bianconera: percussione di Douglas Costa e scarico per Alex Sandro che calcia in porta ma trova la provvidenziale deviazione in angolo di Filippo Costa. Sei minuti dopo ci prova Dybala a giro: parabola leggermente larga. Pur senza rendersi mai pericolosa, tiene però benissimo il campo la Spal, complici anche i ritmi tutt’altro che sostenuti dei campioni d’Italia (non brillanti). Pochi secondi prima del riposo (45’), punizione di Dybala alta di un soffio.La ripresa si apre con il sinistro di Douglas Costa respinto coi pugni da Meret (50’). Al 55’ poderosa cavalcata in verticale di Chiellini e assist per Dybala, che manca il bersaglio col mancino. La partita non si sblocca, il tempo stringe e così Allegri decide aumentare la trazione offensiva (64’): fuori Asamoah, dentro Mandzukic. All’81’ il croato, su cross di Douglas Costa, cerca di testa la deviazione vincente: niente da fare. L’ultima chance è per Alex Sandro (88’): conclusione debole in area, Meret si accartoccia e blocca a terra. Per la Spal, che ha mostrato un cuore grande fino all’ultimo secondo, è un pari… che sa di trionfo.