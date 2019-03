Tav Senato, discussione mozioni sfiducia a Toninelli, il ministro: ho agito con coerenza e trasparenza Le due mozioni, una a prima firma Marcucci (Pd) e l'altra a prima firma Bernini (Fi) si soffermano in particolare sulle presunte mancanze di Toninelli nella gestione della vicenda dell'Alta Velocità Torino-Lione

Condividi

E' in corso al Senato l'esame delle mozioni di sfiducia individuale nei riguardi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.La mozione del Pd è stata illustrata da Salvatore Margiotta e quella di FI da Alessandra Gallone. Subito dopo, la seduta è stata sospesa per qualche minuto a seguito dell'esposizione di alcuni cartelli ed è poi ripresa con l'intervento di Vasco Errani."Toninelli lo facciamo per te". È la scritta sui cartelli esposti dai senatori di Forza Italia.I senatori azzurri hanno sollevato i cartelli al termine dell'intervento della senatrice Maria Alessandra Gallone, che ha chiesto le dimissioni del titolare del MIT. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha sospeso la seduta per qualche minuto.Le due mozioni, una a prima firma Marcucci (Pd) e l'altra a prima firma Bernini (Fi) si soffermano in particolare sulle presunte mancanze di Toninelli nella gestione della vicenda dell'Alta Velocità Torino-Lione.Entrambi i documenti, citando l'Alta Velocità Torino-Lione, si concludono con la medesima richiesta di sfiducia al titolare del dicastero, con le sue immediate dimissioni. Nella mozione preparata dai dem si legge che "il ministro avrebbe mentito al Parlamento e al Paese nonché al Governo francese e all'Unione europea, sottoponendo all'attenzione di tutti un'analisi del rapporto tra costi e benefici palesemente infondata e ora oggetto di 'aggiustamenti' da parte del presidente del Consiglio dei ministri". Simile la mozione di Forza Italia, in cui si sostiene che "i comportamenti del ministro stanno bloccando le grandi opere e riducendo la nostra credibilità"."Toninelli si deve dimettere, non per la Tav ma perche' sono mancati dignità e onore". Lo ha detto il senatore ex-M5s Gregorio De Falco, annunciando in aula al Senato il suo voto favorevole alle mozioni di sfiducia per il ministro delle Infrastrutture."Il ministro - ha proseguito - ha latitato e dovrebbe dimettersi perchè è stato assente dai suoi specifici compiti e ha lasciato la gestione della portualità e le vicende connesse coi naufragi all'incompetenza del ministro Salvini".Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato poco prima delle 11 in aula al Senato per ascoltare l'intervento del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti da Pd e Fi. Con lui tra i banchi del governo i ministri M5s Luigi Di Maio, Barbara Lezzi, Riccardo Fraccaro e i sottosegretari Stefano Buffagni e Vincenzo Santangelo. Assenti i ministri della lega."La ridiscussione" della Tav "è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita eribadito testualmente attraverso due distinte mozioni: la prima,appena un mese fa, alla Camera dei Deputati e la seconda, solo due settimane fa, proprio qui al Senato della Repubblica. Ho agito in totale coerenza e trasparenza". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, intervenendo in Aula alSenato in replica agli interventi sulle mozioni di sfiducia nei suoi confronti.