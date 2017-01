POLITICA

2017/01/18 17:53

In carica per un anno Il Senato vara una commissione d'inchiesta contro il femminicidio Il via libera all'unanimità con solo 5 astenuti

Femminicidio. Laura Boldrini espone un drappo rosso dal suo ufficio Nancy Mensa: "Lo Stato abbandona noi che rimaniamo orfani dopo un femminicidio" Condividi L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità con 227 sì e 5 astenuti il testo che prevede l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale contro il femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere. La Commissione dura in carica un anno, entro il quale dovrà essere presentata la relazione conclusiva, e sarà composta da 20 senatori.



L'articolo 1 prevede che la Commissione duri in carica un anno. L'articolo 2 fissa i compiti dell'organo, che è chiamato a svolgere indagini su dimensioni, qualità e cause del fenomeno; a monitorare la concreta attuazione della Convenzione europea sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; ad analizzare gli episodi di femminicidio dal 2011 per accertare se vi siano condizioni o comportamenti ricorrenti allo scopo di orientare la prevenzione; a monitorare l'effettiva destinazione di risorse alle strutture che si occupano della violenza di genere; a proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo.



L'articolo 3 prevede che la Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la composizione della Commissione, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna.



Fedeli: grande passo avanti

"Sono davvero soddisfatta del voto favorevole dell'Aula all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Una proposta di cui sono stata prima firmataria e che ha ricevuto l'appoggio di tutte le forze politiche", commenta la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.

