Senegalese denuncia insulti, Asl Teramo apre inchiesta Il 39enne per rinnovo libretto. Impiegato: "Qui non c'è veterinario"

Va alla Asl per richiedere il rinnovo del libretto sanitario ma viene insultato: 'Qua non è il veterinario', gli avrebbero detto. E lui va a sporgere denuncia ai Carabinieri. Da parte sua la Asl di Teramo apre un'inchiesta interna e un'indagine amministrativa viene avviata anche dalla Regione Abruzzo che, in caso di fatti confermati, si dice pronta a prendere "decisione drastiche".È accaduto a Giulianova (Teramo) venerdì scorso dove, Ibrahima Diop, 39 anni, di origine senegalese, in Italia dal 2000 e residente a Roseto degli Abruzzi (Teramo), moglie italiana e figlio di 16 anni, si reca nell'ufficio territoriale del distretto sanitario di Roseto degli Abruzzi ospitato nell'edificio ex ospizio Marino di Giulianova predisposto per il rilascio del documento richiesto. Alla richiesta di informazioni un uomo ha iniziato con gli insulti, ha raccontato Diop ai militari di Giulianova che hanno raccolto la denuncia."Era venerdì passato. Verso le 11,30 - racconta Diop - ero andato a cercare informazioni per rinnovare il libretto sanitario. Sono entrato non ho visto nessuno. Ho fatto il giro da dietro e ho trovato questo signore che apriva l'ufficio e ho detto: 'Buongiorno scusi dove si fa il libretto sanitario qui o dall'altra parte?' Mi ha preso a parole con aggressioni verbali. Gli ho detto: come si permette di dire tutte queste parole? Allora sono andato dall'altra parte ma è venuto anche lui e ha cominciato a fare scene razziste". "Ha detto - prosegue Diop -'qua non è il veterinario, qua non è per animali. Non c'è il veterinario qua, c'è il veterinario qua?', ripeteva a un'altra persona. Allora sono andato via e sono andato a denunciare il fatto dai carabinieri. Quello - prosegue Diop - è un luogo pubblico e tutti sono tenuti a dare informazioni".Alla domanda se l'uomo fosse un dipendente il 39enne ha risposto che l'uomo che gli ha inveito contro "aveva le chiavi e apriva e chiudeva l'ufficio". "Voleva provocarmi a tutti i costi così pensava che io avrei reagito. Invece sono andato via e ho denunciato il fatto", riferisce il 39enne. "Non è giusto anche per mio figlio, è nato qua, la mamma è italiana, mio figlio è italiano".Sul caso si è registrata una forte eco mediatica. Una volta appresa la notizia, la Asl di Teramo, su disposizione del direttore generale Roberto Fagnano, ha avviato un'inchiesta interna ascoltando quanti hanno assistito all'episodio, anche utenti esterni alla Asl. Il deputato del Pd, Camillo D'Alessandro, ha annunciato un'interrogazione parlamentare.Ancora altri due episodi di razzismo sono stati denunciati ad Agrigento e in provincia di Nuoro. Ad Agrigento un 18nne originario del Gambia e ospite della comunità, Dembo Tambado, avrebbe ricevuto insulti da un gruppo di ragazzi che volevano delle sigarette e ai quali aveva opposto un rifiuto. Uno di loro l'avrebbe anche schiaffeggiato ripetutamente. A Cala Gonone quattro ragazzi entrati in un bar hanno detto di non voler essere serviti da un cameriere di origine senegalese Mamadou Niang, di 18 anni. Ma sono stati messi alla porta dal proprietario del locale.