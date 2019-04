Sentenza Mediolanum, Procura Roma chiede archiviazione per Berlusconi

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per la posizione di Silvio Berlusconi, che era indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del marzo del 2016, che gli permise di mantenere la sua quota azionaria in Mediolanum, che era più consistente rispetto a quanto aveva indicato Banca d'Italia.