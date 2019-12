Senzatetto trovato morto per il freddo a Verona Si tratta di un immigrato nigeriano. Il corpo è stato notato da alcuni passanti in un giardino pubblico

Condividi

Un senzatetto nigeriano di 45 anni e' stato trovato morto in un giardino pubblico a Verona. Alcuni passanti hanno notato il corpo disteso a terra nei pressi di Porta Vescovo e hanno allertato i soccorritori del 118 che ne hanno constatato il decesso, probabilmente dovuto a un malore per il freddo visto che nella notte la temperatura era scesa sotto lo zero.

Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. L'immigrato era solito dormire alla stazione di Porta Vescovo ed era conosciuto dai volontari della Ronda della Carita' che alla sera gli portavano un pasto caldo. Anche gli agenti delle Volanti l'avevano piu' volte visto nella zona. Forse il freddo della serata e' stato fatale al nigeriano il cui fisico era gia' provato da una vita di stenti.