Santa Maria Capua Vetere Sequestrava, picchiava e violentava le vittime: arrestato 23enne a Caserta

Guadagnava la fiducia delle sue vittime, le ospitava nella sua abitazione e di fatto le segregava, in un caso costringendo una minorenne a subire violenze sessuali. I Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale sammaritano, nei confronti di V.C., 23 anni, per i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni personali, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.Le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere sono scattate a seguito di due denunce sporte da due diverse persone, mai conosciutesi tra loro, di condotte violente e aggressive da parte del 23enne. La prima vittima, dopo un breve periodo di convivenza con V.C., è stata aggredita con cadenza giornaliera e costretta a vivere segregata in casa, nonostante fosse in stato di gravidanza.La ragazza è stata privata della possibilità di avere contatti con i familiari e di sottoporsi alle periodiche visite ginecologiche di controllo, al punto da giungere al parto in condizioni sanitarie pessime. La segnalazione di reato è infatti giunta proprio dal presidio ospedaliero nel quale la ragazza ha partorito, senza che V.C. fosse presente.La ragazza è riuscita a scappare dopo un'accesa discussione con V.C. che le ha procurato gravi lesioni al volto e al petto, ed è riuscita a rifugiarsi dai propri parenti.La seconda vittima, di nazionalità rumena e minore di 18 anni, è stata anch'ella segregata in una delle stanze dell'abitazione di V.C. e, dietro minaccia di un coltello e percosse, subendo persino bruciature di sigarette sul proprio corpo, è stata costretta più volte a subire atti sessuali. V.C. ha sbarrato con travi di legno e chiodi l'unica finestra presente nella stanza, chiudendo la porta con un lucchetto ogni qual volta usciva di casa.La minorenne è riuscita a scappare quando, in un'occasione, V.C. ha dimenticato di chiudere il lucchetto della porta. La giovane ha riportato lesioni gravissime.Un'ulteriore vittima di V.C. era la madre che, come emerso dalle dichiarazioni concordanti delle due giovani donne, veniva maltrattata con cadenza giornaliera e percossa con schiaffi e pugni dal figlio, essendo così costretta a vivere in un clima di costante terrore e ansia.