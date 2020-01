Napoli Sequestro ambulanza, medico: telecamere servono subito. Esercito se non c'è la Polizia

Ripristino dei presidi di Polizia nei Pronti soccorso, riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio nel 118 e negli ospedali, installazione al più presto di telecamere sia a bordo delle ambulanze sia sulla divisa degli operatori: sono le proposte che riferisce all'ANSA il dottor Manuel Ruggiero,presidente di 'Nessuno tocchi Ippocrate', che ha denunciato ieri il sequestro di un'ambulanza e del personale all'ospedale Loreto Mare di Napoli da parte di un gruppo di ragazzi.Per fermare le aggressioni al personale medico, bersaglio nei pronto soccorso e a bordo delle ambulanze, "serve la perseguibilità di questi soggetti". Galano, direttore Uoc Servizio 118 e attività territoriali, parla della necessità di individuare soluzioni a un fenomeno "endemico". "Ci sono cattivi personaggi che fanno quello che vogliono - dice - ci sono persone che lo fanno perché forse hanno ricevuto un servizio inadeguato, ma c'è anche un'altra parte della cittadinanza, come successo ieri al Loreto mare, che si muove in maniera delinquenziale e lì c'è bisogno di una diversa attenzione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia".Galano giudica "opportuno" il ripristino di un presidio di polizia all'interno degli ospedali. "Mi rendo conto che sono sotto organico - spiega - ma forse, se ieri ci fosse stato un presidio al Loreto Mare, non sarebbe stata sequestrata l'ambulanza". Un presidio, però, da prevedere negli "ospedali con grande afflusso di pazienti, come il Loreto Mare, il San Giovanni Bosco, il Cardarelli, l'Ospedale del Mare"."Sicuramente non siamo in guerra ma bisogna mettere il servizio del 118 nelle condizioni di lavorarein tranquillità". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,in merito all'aggressione subita ieri dal personale del 118all'ospedale Loreto Mare da parte di un gruppo di ragazzi. "Avolte - ha aggiunto l'ex pm - si amplificano le cose ma non sempre si raggiunge l'obiettivo migliore a cui tutti vogliamo propendere".