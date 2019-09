Festa conclusiva centro estivo per disabili ed anziani Mattarella: "Senza solidarietà l'Italia tradisce i suoi valori. Non avverrà" Per il presidente della Repubblica "l'indifferenza è tra i mali peggiori" e "nessuno può essere abbandonato di fronte alle difficoltà"

di Tiziana Di Giovannandrea Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa conclusiva del centro estivo istituito in favore di anziani e di disabili adulti e minori creato nella Tenuta di Castelporziano, ha affermato: "Nessuno può essere abbandonato di fronte alle difficoltà. La nostra bella Italia se perdesse o se si attenuasse il senso di solidarietà, tradirebbe i suoi valori e la sua storia. Questo non accadrà". E poi: "La nostra Costituzione, al suo articolo 3, richiede alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della personalità: è un'applicazione dei doveri di solidarietà indicati dall'articolo 2 della Costituzione", ha ricordato il Capo dello Stato. "Non è così difficile, si può fare".Abbattere le barriere, fisiche e di mentalità, è possibile e Mattarella ha voluto ricordarlo aprendo al pubblico la Tenuta presidenziale di Castelporziano fin dall'inizio del suo settennato con la creazione dei centri estivi per le persone con disabilità e per gli anziani, giunti al quinto anno. Il presidente della Repubblica ha voluto rendere accessibile una riserva naturale alle porte di Roma ospitando in questi anni 3051 persone con disabilità e 7633 anziani.Nel suo discorso, Mattarella ha voluto rivolgersi direttamente al nuotatore Manuel Bortuzzo: "Un saluto particolare a Manuel Bortuzzo che ci trasmette tanta forza d'animo". Il nuotatore presente alla cerimonia, è stato colpito nel febbario scorso da un'arma da fuoco mentre si trovava a Roma per una gara ed è rimasto paralizzato, ma ha comunque ricominciato subito ad allenarsi.Mattarella si è detto soddisfatto per "l'iniziativa pienamente riuscita e consolidata. Il contatto tra operatori e ragazzi ha permesso di migliorare l'accoglienza e renderla più efficiente e gradevole". La "Tenuta di Castelporziano è un'oasi ambientale preziosa, ma lo è di più per la vostra presenza e ringrazio chi ha contribuito a questa festa: dai dipendenti del Quirinale e della Tenuta di Castelporziano, i dipendenti in servizio e in pensione, la Protezione civile, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco, l'Esercito e gli istituti scolastici" che hanno partecipato al progetto.Alla manifestazione presenti più di 1400 persone tra disabili, anziani e accompagnatori.