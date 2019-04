Il sequestro nell'aprile 2016 Sergio Zanotti al pm: un tassista abusivo mi ha venduto ai miliziani di Al Qaida L'imprenditore bresciano di 59 anni racconta il proprio rapimento al magistrato che ha aperto un fascicolo per sequestro con finalità di terrorismo

"Ero senza lavoro, ho deciso di andare in Turchia, nella zona di Hatay a pochi chilometri dalla Siria, per cercare di acquistare dinari da rivendere in Europa dove nel mercato della numismatica hanno un valore. Sono stato però venduto dal mio tassista abusivo a dei miliziani che mi hanno narcotizzato: il 14 aprile del 2016 mi sono risvegliato in una casupola nella zona di Aleppo". E' quanto Sergio Zanotti, liberato dopo 3 anni di sequestro in Siria e rientrato ieri sera in Italia, ha raccontato al pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona con finalità di terrorismo.Zanotti è stato dunque tenuto in ostaggio da miliziani di Al Qaida. La conferma arriva dagli inquirenti che lo hanno ascoltato oggi per circa tre ore. L'uomo ha spiegato che in questi tre anni "ha cambiato circa 10 prigioni" ma di "essere stato trattato abbastanza bene". Le prigioni si trovavano tutte nella zona di Aleppo.L'imprenditore bresciano di 59 anni è rientrato in Italia dalla Siria ieri sera intorno alle 23, all'aeroporto militare di Ciampino, a Roma. L'uomo è stato ostaggio di un gruppo armato come si è visto nei due video, uno del novembre del 2016 e l'altro del maggio 2017, girati dai rapitori e pubblicati online: Zanotti, inquadrato vicino a un uomo con kalashnikov e volto coperto, chiedeva l'intervento del governo italiano, aggiungendo che altrimenti sarebbe stato ucciso. Dopo il drammatico video messaggio, dell'imprenditore non c'è stata più traccia per quasi due anni nei quali dall'Italia si è continuato a lavorare per arrivare alla liberazione.Unanime il ringraziamento della politica ai servizi segreti che hanno lavorato senza sosta per raggiungere il risultato. Zanotti, dopo il colloquio con gli inquirenti, potrà tornare dai suoi cari che mai si sono arresi nella lunga attesa di riabbracciarlo.