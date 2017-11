Anticipo della dodicesima giornata Serie A. Derby alla Sampdoria, 2-0 al Genoa. Ramirez e Quagliarella inguaiano Juric Un gol per tempo per i blucerchiati che volano nei quartieri alti. Rossoblù sempre penultimi, il tecnico rischia l'esonero

Condividi

L'allerta meteo risparmia il derby (pioggia nel secondo tempo, senza creare problemi al gioco), la Samp non risparmia il Genoa. I blucerchiati vincono 2-0 (da calendario in trasferta) e acuiscono la crisi dei cugini, sempre bloccati al penultimo posto a 6 punti. La squadra di Giampaolo vola a quota 23 (con una partita da recuperare, mentre la panchina di Juric traballa parecchio: ora c'è la sosta, il momento migliore per una 'riflessione' sulla guida tecnica.Rigoni e Taarabt dietro Lapadula con Rosi e Laxalt sulle corsie per Juric. Ramirez (non Caprari) alle spalle di Quagliarella e Zapata, Torreira perno del centrocampo a tre nello schieramento di Giampaolo. Avvio intenso ma avaro di occasioni. La gara si accende intorno al 20', quando Taarabt alza verso Lapadula che, in acrobazia, manca di poco il bersaglio. La risposta della Samp è letale: sponda di Zapata per Ramirez che vince il corpo a corpo con Zukanovi e supera Perin con un tocco sotto. Al 24' blucerchiati avanti. Veemente la reazione dei rossoblù. Lazalta crossa per Rosi che calcia al volo e scheggia la traversa. Taarabt si ritrova il pallone fra i piedi per un errore di Linetty, ferrari in scivolata evita il peggio.Ripresa con la Samp che contiene bene gli sfoghi del Genoa e ha una clamorosa opportunità con Quagliarella, 'liberato' da un retropassaggio scriteriato di Rossettini. A tu per tu con Perin, l'attaccante trova solo l'esterno della rete. Lazovic per Rosi, Juric alza la velocità sulla fascia destra. Il Genoa ci prova: crossi di Veloso, Rigoni 'sale' su Strinic ma il colpo di testa è alto. Giampaolo rinforza il centrocampo con Barreto per Ramirez, Juric si gioca la carta Pandev (esce Rigoni). Il Genoa prova a stringere i tempi, senza costrutto. Nella Samp dentro anche Alvarez (per Praet) che si divora il raddoppio. Poco male perché poco dopo (84') c'è l'intuizione di Torreira per Zapata, largo, che anticipa l'uscita di Perin mettendo al centro per il facile tocco di Quagliarella (è il suo primo gol nel derby della Lanterna). Genoa non domo: Viviano deve volare a respingere la sventola di Veloso, poi blocca il colpo di testa su corner di Rossettini. Note a margine prima del triplice fischio di Irrati, il Genoa resta in piena crisi.