L'anticipo della prima domenica di campionato Serie A. Alla Roma basta Kolarov, Atalanta battuta a Bergamo 1-0 Esordio positivo per Di Francesco sulla panchina giallorossa e per Totti in tribuna da dirigente. Nerazzurri poco lucidi, sfortunati nel finale (palo di Ilicic)

La Roma scaccia le polemiche degli ultimi giorni di precampionato con una vittoria cinica sul difficile campo di Bergamo. Lo 0-1 sul terreno dell'Atalanta restituisce fiducia all'ambiente e 'bagna' la prima uscita ufficiale di Di Francesco sulla panchina giallorossa. Una prima assoluta anche in tribuna, dove Francesco Totti si presenta in giacca e cravatta nella sua nuova veste di dirigente. Gasperini non ha Caldara (in ritardo di preparazione) e Spinazzola (al centro di insistenti voci di mercato). Giocano i neoacquisti Palomino e Gosens, davanti Gomez e Petagna con Kurtic trequartista. La prima Roma ufficiale targata Di Francesco, 4-3-3, ha il tridente Defrel-Dzeko-Perotti con Nainggolan-De Rossi-Strootman a centrocampo. Ritmi non trascendentali, con i giallorossi sornioni ad attendere. Dzeko prova un diagonale impossibile, Defrel non è felice sull'ottima imbeccata di Bruno Peres. L'Atalanta detta il gioco senza essere pericolosa, anche per la pessima condizione di Petagna. Kurtic sciupa un grande suggerimento di Gomez. Al 31' ospiti in vantaggio con Kolarov, furbo a indirizzare sotto la barriera che salta il calcio di punizione dai 18 metri. Confusionaria la reazione orobica, la Roma resta in agguato.La ripresa si apre con l'occasione sprecata da Petagna, che tira debolmente da centroarea favorendo l'intervento di Alisson. Gasperini prova la carta Cornelius (altro neoarrivo) per lo spento Petagna. La Roma, pur senza affondare i colpi, mette spesso in apprensione la difesa di casa. L'Atalanta si rivede col colpo di testa di Cornelius allontanato da Kolarov. Dentro anche Ilicic (per Kurtic), poi mossa di Di Francesco con El Shaarawy per Defrel. Ilicic cerca di vivacizzare la fase offensiva, ma non trova assistenza. Di Francesco si blinda con Fazio (per l'infortunato Bruno Peres) e Pellegrini (per Perotti). Negli ultimi minuti arrivano i sussulti. Sul cross di Gomez 'sporcato' a centroarea arriva alla deviazione defilata Ilicic: palo (87'). L'Atalanta si lancia nel forcing finale ma né Toloi, né Hateboer, né Masiello hanno fortuna.