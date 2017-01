Anticipo seconda di ritorno Serie A. Stavolta il Milan non rimonta. Il Napoli passa 2-1 a S.Siro I partenopei colpiscono a 6' e al 9' una difesa lenta e svagata. Kucka riapre i giochi al 37'. In apertura di ripresa Pasalic centra l'incrocio dei pali. Colpo alle ambizioni Champions rossonere, i partenopei ora secondi con la Roma

Il Napoli si lancia all'inseguimento per primo posto e assesta un durissimo colpo alle ambizioni Champions del Milan. I rossoneri pagano un inizio tremendo, poi non riescono a completare la rimonta (contrariamente a quanto gli era successo diverse volte nelle ultime occasioni). Il risultato di San Siro, 1-2 ferma i rossoneri a 37 punti, sia pure con una partita da recuperare. Ora la zona Champions è a quota minima 44, i punti di Napoli e Roma.Squadre entrambe col 4-3-3. Montella con Bonaventura, Bacca e Suso davanti; Sarri si affida al classico tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne. Partenza al fulmicotone degli ospiti, anche per la svagatezza dei rossoneri. Mertens cambia gioco per Insigne che si coordina e supera Donnarumma con un tiro dal limite al 6'. Passano appena tre minuti e sempre Mertens è protagonista dell'assist, questa volta per Callejon: lo spagnolo, quasi sulla linea di fondo, la mette fra le gambe di Donnarumma. Milan colpito e incapace di reagire, davanti al Napoli si spalancano praterie. Donnarumma, in uscita bassa, evita il tris a Callejon al quarto d'ora. Poco prima della mezzora Mertens si divora il gol liberato davanti a Donnarumma. Una leggerezza che sveglia il Milan, fin qui spettatore non pagante a San Siro. Su cross di Bonaventura, Gustavo Gomez gira di testa e manca di poco il bersaglio. Al 37' leggerezza di Tonelli in uscita, Kucka ruba palla e si presenta in area a riaprire il match. Cresce l'intensità rossonera, ora il Napoli deve contenere.Inizio ripresa con tre occasioni del Milan in tre minuti. Si comincia con l'incrocio dei pali centrato dalla zuccata di Pasalic su cross di Abate. Quindi c'è il salvataggio di Albiol che anticipa Bacca, a colpo sicuro sull'invito di Pasalic. Infine la rasoiata di Suso bloccata a terra da Reina. Napoli spesso in difficoltà, il contropiede è l'unico modo per provare a colpire. Break di Insigne con un pallonetto da centrocampo alto non di molto. Diawara rileva uno spento Jorginho, lo scacchiere di Sarri non cambia. Donnarumma interrompe una trama Callejon-Mertens, dall'altra parte Bacca non conclude bene su un assist di Bonaventura. Mertens parte sul filo del fuorigioco, Donnarumma gli cancella ancora il gol. Il belga non è in serata, su un altro contropiede si fa rimontare da Bonaventura. Montella cambia Bacca con Lapadula e Sosa con Bertolacci. Nel Napoli Hamsik ha qualche problema, entra Zielinski. Nel finale crampi per Allan, dentro Rog: Sarri cambia tutti i tre di centrocampo. Montella va all'assalto con Niang per Pasalic. Pressione sterile. Sipario con un colpo di testa di Donnarumma (parato dal collega Reina), salito 'in the box' per provarci su una punizione.