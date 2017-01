L'anticipo serale della prima di ritorno Serie A. L'Inter rimonta il Chievo e mette la quinta, 3-1 firmato Icardi-Perisic-Eder Gialloblù in vantaggio nel primo tempo con Pellissier. I nerazzurri fermati da un Sorrentino in grande spolvero, che si arrende nella ripresa

Condividi

San Siro festeggia la quinta di fila dell'Inter, che prosegue la rincorsa ai posti Champions. Il Chievo va in vantaggio, ma viene rimontato e sorpassato nella ripresa. Partita convincente per i nerazzurri, che agganciano a 36 punti il Milan (che ha due partite in meno) e mettono nel mirino la Lazio (a una lunghezza) e il Napoli (a due). Veneti fermi a 25 punti, comunque in una posizione tranquilla.Pioli manda subito in campo il neoarrivato Gagliardini, con Kondogbia a centrocampo. Trequartisti Candreva, Joao Mario e Perisic dietro l'unica punta Icardi. Maran con gli uomini contati, Pellissier e Meggiorini davanti a Birsa. Inter subito aggressiva. Colpo di testa di Icardi a fil di palo su cross di Ansaldi. Gagliardini spara da lontano, Sorrentino mette in corner. Il muro veneto traballa ma regge. Candreva affina la conclusione andando a lato un paio di volte, poi Sorrentino alza la sassata dell'esterno. Sul corner, il portiere chiude lo specchio alla deviazione ravvicinata di Perisic. Il Chievo spezza l'assedio al 34' ed è letale. Su corner di Birsa, Pellissier gira in rete eludendo D'Ambrosio. L'Inter riparte rabbiosa. Cross di Perisic, zuccata di Gagliardini, prodezza di Sorrentino. Nel minuto di recupero grande elevazione di Icardi su corner, Sorrentino ci mette i pugni.Ripresa con Izco per Birsa e il Chievo è pericoloso dopo 20": imbucata per Pellissier che chiama Handanovic alla respinta a terra. Riparte subito l'Inter, cross di D'Ambrosio per l'inserimento di Perisic che va di testa a colpo sicuro: la respinta di Sorrentino ha del prodigioso. Pioli rompe gli indugi, dentro Eder fuori Ansaldi. Maran risponde con Spolli per Frey. Punizione dal limite, Eder calcia sotto la barriera, Sorrentino ci arriva e respinge, Icardi non trova la stoccata da due passi. L'argentino si rifà con gli interessi al 69': cross di Candreva, anticipo secco su Dainelli e deviazione su cui Sorrentino non può fare nulla (15° centro in campionato, Maurito sempre leader). Subito Banega per Joao Mario, San Siro si accende per spingere i nerazzurri. Prima Perisic poi Icardi si liberano a sinistra e cercano il destro a giro, mira larga in entrambi i casi. Ultimo cambio di Pioli, Palacio per Candreva. Il Chievo è alle corde. All'86' sanguinoso errore in uscita, Icardi recupera e allunga rapido per Perisic. Il croato entra in area e tira di destro, Sorrentino per una volta non è impeccabile. Ribaltamento completato. Nell'ultimo dei 3' di recupero, altro erroraccio della difesa, con gobbi che regala il pallone in area a Palacio, cross all'indietro per Eder che arriva come un fulmine e la piazza nell'angolo basso.