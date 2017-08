Anticipi pomeridiani della seconda di campionato Serie A. Juventus in rimonta, Genoa steso a Marassi 4-2. Colpo Bologna a Benevento Rossoblù sul 2-0 dopo 7', i bianconeri capovolgono il risultato con una tripletta di Dybala. Var protagonista su due rigori (uno per parte). Al 'Vigorito', prima in massima divisione amara per i campani: 0-1 firmato Donsah. Il replay, annulla (fuorigioco) il pari dei giallorossi

di Mauro Caputi Partenza da incubo a 'Marassi' per una Juventus ancora imballata, tuttavia la reazione dei bianconeri stende un Genoa fragile. Sotto di due gol, i bianconeri rimontano e vincono 4-2. Amaro l'esordio del Benevento al 'Vigorito' in massima divisione. Il Bologna vince 1-0 e i campani si vedono negare il pari in pieno recupero dal Var (fuorigioco), protagonista anche sui due rigori di 'Marassi'.Allegri lascia in panchina i nuovi e schiera un 4-2-3-1 collaudato. Juric con Lapadula in panchina, in attacco c'è Galabinov, con Taarabt e Pandev a sostegno e Lazovic e Laxalt sulle corsie. L'avvio è da sogno per i rossoblù. Dopo 17 secondi discesa di Pandev e cross innocuo, rimpallo fra Chiellini e Pjanic e palla alle spalle di Buffon. La Juve fa appena in tempo a scuotersi (grande respinta di Perin si girata aerea di Higuain) che viene di nuovo bucata. Protagonista il Var che 'decreta' il rigore per il tocco di Rugani su Galabinov. Dal dischetto il bulgaro raddoppia al 7'. Reazione bianconera, pur senza continuità. Al 14' dialogo che manda Pjanic in area, tocco indietro e destro d'anticipo di Dybala che accorcia. Il Genoa giostra in contropiede e manda spesso in affanno la difesa bianconera (gran recupero di Lichtsteiner su Galabinov a evitare il peggio). La Juve, a poco a poco, aumenta i giri. Higuain si libera bene, ma strozza e allarga la conclusione. Doppia parata da copertina di Perin: respinge su Dybala lanciato alla grande da Higuain e chiude lo specchio al tap-in di Mandzukic. Al 45' Var ancora sulla scena: l'occhio elettronico evidenzia il braccio aperto di Lazovic che impedisce al diagonale di Mandzukic di entrare in rete (i giocatori erano vicini, ma il braccio era largo secondo la revisione di Banti). Dal dischetto Dybala completa la rimonta.Ripresa. Diagonale di Higuain che sibila a lato, subito dopo Juric inserisce Palladino per Taarabt. Il Genoa prende campo, Allegri risponde con Matuidi per Khedira. Juve sostanzialmente pasticciona, ma con scampoli di grandissimo gioco. E' così che al 62' Mandzukic inventa un assist per Cuadrado che addomestica di petto, salta secco Rossettini e sigla il sorpasso. Buona iniziativa di Laxalt in mezzo a una serie di errori della difesa, diagonale largo non di molto. Juric prova Centurion per Galabinov e poi Lapadula per Pandev, Allegri avvicenda Lichtsteiner con Barzagli (alternativa di difesa a tre). Gioco moltospezzettato, Buffon ferma in uscita bassa l'iniziativa di Lapadula. Unltimo cambio, Bentancur per Pjanic. Preme il Genoa, Palladino ci prova, Buffon respinge. In pieno recupero (92') Dybala piazza la sua personale tripletta con un fendente dal limite che sorprende Perin sul primo palo.Primo tempo avaro di occasioni. Comandano il gioco i padroni di casa, ma al 30' Destro manda a lato da buona posizione; Mirante devia bene su Ceravolo al 43'. Sfortuna Bologna: nei primi 45' due cambi per infortunio (Maietta e Torosidis ko). Nella ripresa rossoblù più determinati: Donsah, di destro, firma il gol partita in contropiede (55'). Al 68' Verdi sfiora il raddoppio. Il Benevento cresce, i felsinei vanno spesso in affanno. Al 75' si fa male anche l'arbitro Calvarese, che prova a rimanere in campo però deve definitivamente arrendersi al dolore al polpaccio (81') e viene sostituito dal quarto uomo Chiffi. Recupero 'monstre' di 8', col Benevento arrembante. Proprio agli sgoccioli l'episodio da Var: punizione di Coda respinta da Mirante (intervento difficilissimo), Lucioni si avventa sul pallone e riesce a mettere in rete. Il replay mostra il fuorigioco (pochi centimetri, ma indiscutibili) del giocatore di casa al momento del tiro di Coda: gol annullato, vince il Bologna.