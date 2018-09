​Anticipo serale della settima giornata Serie A. Lautaro apre, Politano chiude. L’Inter doma 2-0 il Cagliari I nerazzurri si mettono alle spalle le romane e sono certi del quarto posto (possono al massimo essere raggiunti dalla Fiorentina). Sardi con le polveri bagnate, l’unico sussulto lo cancella il Var

di Mauro Caputi Terzo successo di fila per l’Inter che a San Siro doma 2-0 il Cagliari senza dover strafare. Sardi non incisivi e quasi mai pericolosi. I nerazzurri hanno il merito di mettere subito la gara in discesa e poi controllano agevolmente. La classifica ora respira, con le due romane alle spalle e un quarto posto che può essere raggiunto solo dalla Fiorentina.Spalletti ruota gli effettivi. In difesa ci sono Miranda e Dalbert, a centrocampo Gagliardini e Borja Valero, esteri sulla trequarti Candreva e Politano, di punta Lautaro. Maran col 4-3-1-2, punte Sau e Pavoletti con Ionita a sostegno. I sardi partono con grinta, ma vengono freddati alla prima occasione. Al 12’ cross di Dalbert e stacco imperioso di Lautaro (al primo gol in A) che sovrasta Klavan e Andreolli. L’Inter lascia il controllo di palla agli avversari, che non costruiscono granché, e si affida alle ripartenze. Ne viene fuori una prima frazione senza altri sussulti.Nella ripresa Maran prova ad alzare i ritmi. Entrano Pisacane (per Klavan) e poi Joao Pedro (per Bradaric). Invece è l’Inter a diventare più ficcante. Cragno alza in corner la conclusione da lontano di Borja Valero, poi fa da bersaglio a Candreva (che doveva fare meglio) liberato da un geniale tocco di Nainggolan. Ci prova anche Politano, dal limite, Cragno si rifugia in angolo. Spalletti manda in campo Brozovic (per Gagliardini) e Perisic (per Candreva). Inter in totale controllo, quando un episodio gela San Siro. Al 72’ su azione d’angolo Dessena spinge in rete da pochi metri. Per fortuna dei nerazzurri, il Var cancella il gol evidenziando il tocco di mano del centrocampista. Passata la paura l’Inter riparte. De Vrij alza di testa il cross confezionato sull’asse Brozovic-Perisic. Nei pressi del sipario (89’), su azione d’angolo, Politano si coordina su un pallone impennato e lascia partire un gran sinistro che sbatte sull’interno del palo lontano e finisce in rete. Gran gol a sigillare un secondo tempo ben più godibile del primo.