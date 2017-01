L'anticipo dell'ora di pranzo Serie A. Poker in rimonta del Cagliari, Genoa al tappeto 4-1 Ospiti avanti al 28' con Simeone, poi si scatenano i sardi. Borriello e Joao Pedro ribaltano il risultato prima dell'intervallo. Nella ripresa ancora Borriello, poi il rigore di Farias

Poker in rimonta per il Cagliari che regola 4-1 il Genoa nell'anticipo dell'ora di pranzo. I sardi volano a quota 26, liguri fermi a 23 punti.La squadra di Rastelli si mostra subito intraprendente. Farias costringe agli straordinari Lamanna già dopo un paio di minuti. Joao Pedro non inquadra lo specchio da buona posizione. Poi il Genoa riesce a imbrigliare la foga dei padroni di casa, che fanno fatica a riproporsi. E anche a colpire, sostanzialmente alla prima occasione. È il 28' quando Simeone in tuffo di testa gira in rete il cross di Edenilson. Il Cagliari si butta avanti a testa bassa e, nonostante qualche imprecisione in rifinitura, trova presto il pari. Tiro dal limite di Tachtsidis e respinta di Lamanna, con Borriello in agguato per il pari (39'). Prima dell'intervallo è già sorpasso, rocambolesco. Al 44' Cofie prova a spazzare dall'area piccola dopo una girata di Borriello che aveva preso in pieno la traversa. Ma il difensore trova lo stinco di Joao Pedro e il pallone rotola in rete.Sardi sul velluto nella ripresa, di fronte c'è un Genoa spento. Lamanna nega la doppietta a Joao Pedro, ma non a Borriello che (60') è pronto a ribadire in porta un'altra respinta su una nuova incursione del brasiliano. Il Cagliari non si ferma: sventola di Farias, Lamanna riesce a toccare e la traversa lo aiuta (61'). Farias ha l'occasione di entrare nel tabellino pochi istanti dopo (64'), quando una spinta di Izzo a Murru (che si stava avventando su una respinta di Lamanna a Borriello) lo manda sul dischetto. Ed è il poker. Al 79' il Cagliari resta in dieci per la seconda ammonizione rimediata da Capuano. Ma il genoa non ne sa approfittare. Pinilla spreca una ghiotta opportunità e poi si vede negare il gol da Rafael.