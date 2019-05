Serie A, ultima giornata Falque-Lukic-De Silvestri: il Toro saluta battendo 3-1 la Lazio Gara senza obiettivi di classifica, 1° tempo scialbo ma ripresa divertente: uno-due dei padroni di casa in avvio, Immobile accorcia ma a ruota arriva il tris granata. Emozione per l'ultima da giocatore del veterano Moretti

Condividi

Toro settimo, Lazio ottava (ma in Europa grazie al successo in Coppa Italia): i granata di Mazzarri chiudono con una vittoria per 3-1 un ottimo campionato.Inzaghi deve rinunciare ad undici giocatori, sterile la supremazia dei padroni di casa e zero occasioni. Al 25' ci prova Ola Aina: Proto para a terra senza problemi. Ritmi bassissimi in campo, da fine stagione, e primo tempo che scorre via senza sussulti.Tutt’altra musica nella ripresa, aperta dal micidiale uno-due del Toro: Iago Falque (liberissimo) timbra di sinistro al 51', raddoppia in contropiede Lukic (53') servito da Meite. Immobile accorcia in diagonale al 66', ma la partita non si riapre: l’ex De Silvestri, dopo una respinta di Proto sulla conclusione angolata di Zaza, fa tris con un morbido tocco sotto (80'). Standing ovation all’84’ per l’entrata in campo, al posto di Izzo, del veterano Emiliano Moretti, 37 anni, alla sua ultima presenza da calciatore: il difensore entrerà ora nei quadri dirigenziali del club di Cairo. Bello lo striscione dedicatogli dalla curva Maratona, che recitava: “Uomo vero, un condottiero, il popolo granata hai reso fiero”.