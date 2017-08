La prima giornata della seria A 2017/18 Serie A. Tre gol a testa anche per le milanesi, ko Fiorentina e Crotone. Lazio fermata dalla Spal Inter e Milan rispondono in quantità a Juve e Napoli. Gli estensi impongono lo 0-0 all'Olimpico. Doppiette per Icardi e Quagliarella, protagonista della rimonta che punisce un buon Benevento

Le milanesi rispondono alla regola del tre di Juve e Napoli e liquidano la Fiorentina (l'Inter) e il Crotone a domicilio (il Milan). Nella prima giornata 2017/18 doppiette per Icardi e Quagliarella, protagonista della rimonta della Samp col volitivo Benevento. Ottima prestazione, coronata però da un punto, anche per un'altra neopromossa: la Spal impone lo 0-0 in casa della Lazio. Chievo corsaro a Udine, pari fra Bologna e Torino (dove, nonostante il Var non riesce a correggere l'errore di valutazione su un fuorigioco) e Sassuolo e GenoaDiversi ex (Borja Valero, Vecino, Pioli) al Meazza. La prima Inter di Spalletti parte con Candreva, Brozovic e Perisic dietro Icardi e passa due volte in un quarto d'ora. Grande protagonista è l'argentino che al 6' si procura (fallo di Astori) e trasforma un rigore; al 15' svetta di testa sul cross di Perisic. Viola di Pioli anch'essi col 4-2-3-1, Gil Dias-Eysseric-Benassi dietro Simeone, assenti nelle fasi iniziali. Sportiello nega il tris a Brozovic, in contropiede Perisic non riesce a rifinire per Icardi. Si vede la Fiorentina, con l'assist di Eusseric che trova pronto di testa Simeone, Handanovic ci arriva. Il primo tempo si chiude col regalo di Vitor Hugo (molto insicuro al centro della difesa) non concretizzato da Icardi. La Fiorentina dà un senso alla sua partita nella ripresa. Si comincia con Sportiello che chiude la porta a Icardi, ma i viola ora stanno meglio in campo. Dentro Babacar per Simeone e il senegalese impegna severamente Handanovic da fuori. La difesa nerazzurra va un po' in difficoltà, il contropiede non riesce a chiudere il conto. Il sigillo sulla gara arriva in 60" fra il 78' e il 79'. Su azione d'angolo, dal limite dell'area, Veretout scarica un fendente in diagonale che colpisce il palo interno e sibila parallelo alla linea di porta; sul capovolgimento di fronte Joao Mario (subentrato a Borja Valero) crossa per Perisic, dimenticato da Tomovic, per il tris di testa. Ancora una chance per Icardi, i riflessi di Sportiello hanno la meglio.Nicola schiera il 4-4-2, con Trotta e Budimir di punta. Montella opta per il 4-3-3, dove Suso, Cutrone e Borini formano il tridente. Pronti-via e subito entra in scena il Var: Ceccherini atterra Cutrone in area, l’arbitro Mariani decreta subito il rigore con ammonizione, poi con l’aiuto della tecnologia conferma la massima punizione e cambia il colore del cartellino per il difensore: rosso. Kessié dal dischetto non spiazza Cordaz ma la mette angolatissima a destra dove il portiere non arriva (6’). Cutrone prima si fa ammonire per un’entrata su Mandragora, poi raddoppia avventandosi di testa su un cross di Suso da destra (18’). Il tris rossonero a ruoli invertiti lo cala al 23’ Suso con un sinistro di prima su invito dal fondo di Cutrone. A risultato acquisito, il Milan controlla la partita, giovedì c’è il ritorno del playoff di Europa League. Il Crotone ha pure qualche occasione, ma Donnarumma si oppone a Dussenne e Budimir. Anche Cordaz ha il suo daffare, impegnato soprattutto da André Silva, subentrato a Cutrone al 62’. Nel recupero, Donnarumma vola a mettere in angolo una punizione dal limite di Barberis.Inzaghi ritrova l’Olimpico dopo la vittoria nella Supercoppa; a far coppia con Immobile, di punta c’è Palombi. Senza Felipe in difesa, Semplici davanti si affida a Paloschi e Floccari. Curva laziale in fermento: rimosso uno striscione contro Keita, gli Irriducibili hanno lasciato lo stadio prima del calcio d’inizio, ululati nei confronti del portiere di colore degli ospiti, Gomis. I biancoazzurri ospiti non mostrano alcun timore per il debutto nella massima serie, arrivando in avvio a colpire il palo con un piatto di Viviani. Fronte d’attacco della Lazio, lavoro per Gomis su conclusioni di Radu e Milinković-Savić. Ci provano di testa Parolo e lo stesso serbo senza fortuna. Poi è ancora il portiere estense a opporsi a Immobile. La Spal c’è. De Vrij è costretto a contenere in angolo una conclusione di Schiattarella, Floccari di testa chiama Strakosha alla parata. Ancora Gomis all’opera su Luis Alberto e Immobile prima del riposo. Al 62’ c’è il debutto di Borriello con la maglia della Spal, al posto di Paloschi. La prima conclusione del bomber ex Cagliari (e Juve, Genoa, Milan, Roma…) è troppo debole. Il più intraprendente tra i padroni di casa è Milinković-Savić, ma Gomis ribatte colpo su colpo. La Lazio fa troppo poco per vincere e la Spal esce con merito dall’Olimpico, portando a Ferrara il primo punto del suo campionato.Sono i granata a gestire il gioco, mentre i felsinei attendono e ripartono. E sono proprio i rossoblù a essere efficaci nella prima fase. Di Francesco irrompe sul cross di Torosidis (19') e colpisce il palo esterno. Il figlio dell'allenatore della Roma si rifà al 27' monetizzando con un diagonale imprendibile il cross di Verdi. Il Torino impiega poco a riequilibrare il match: al 34' Ljajic si fa luce al centro e lascia partire un tiro su cui Mirante ha parecchie responsabilità. Nella ripresa il portiere di casa si fa perdonare intercettando la splendida punizione dello steso Ljajic. Pasticcio nonostante il Var nel finale: Belotti riceve e fa un assist in apparente fuorigioco per il gol di Rincon, Massa si fida del suo guardalinee e fischia qualche istante prima prima che la palla entri in rete; le immagini chiariscono che il 'gallo' non è in offside perché riceve da un inopinato tocco di un difensore, tuttavia l'interruzione del gioco prima del gol costringe l'arbitro a ripartire con una palla a due. Fra le ovvie proteste dei granata.Delneri si trova con un reparto difensivo molto rinnovato, ma dal centrocampo in su ha uomini più collaudati, anche se in attacco accanto a Théréau schiera il neoacquisto Lasagna. Sull’altro fronte, Maran ha una squadra più collaudata, con l’innesto del nuovo arrivato Pucciarelli di punta con Inglese. La partita la sblocca proprio Inglese di testa su calcio d’angolo da sinistra di Birsa: l’attaccante che fa gola alla Sampdoria anticipa tutti e gira sul primo palo dove Scuffet si fa sorprendere (15’). Il pareggio friulano porta la firma di Théréau che chiude col destro di prima un’iniziativa di De Paul da destra, non impeccabile nell’occasione Sorrentino (37’). Nella ripresa, nuovo vantaggio gialloblù con un gran sinistro da fuori di Birsa che scavalca Scuffet (54’). È il gol che assegna ai clivensi il derby del Triveneto.Non si fa apprezzare il primo Sassuolo ufficiale di Bucchi, al cospetto di un Genoa pimpante ma poco concreto. Gli ospiti assediano a tratti i neroverdi, molto approssimativi e incapaci di imbastire un gioco credibile. Dall'altra parte i rossoblù non riescono a finalizzare il martellamento a tratti asfissiante nella metacampo avversaria. Biraschi (60') colpisce il palo a botta sicura su cross di Lazovic: è sicuramente il rammarico più grosso per la squadra di Juric.Esordisce senza timori il Benevento nella massima categoria. Quattro giocatori spiccatamente offensivi (Ciciretti, D'alessandro, Coda e Puscas) nell'undici di Baroni. E la spensieratezza degli ultimi arrivati è premiata al 15', quando Ciciretti inventa di sinistro il primo, magnifico, gol in serie A dei campani. Poco dopo Puggioni salva sul colpo di testa di Coda, evitando il raddoppio. La Samp si scuote e costruisce il sorpasso a cavallo della pausa, trovando il mattatore in Quagliarella. Al 39' fa centro su azione d'angolo e al 54' sfrutta l'assist di Ramirez. Per lui sono ora 111 i gol in A. Puscas ha l'occasione del pari, ma perde l'attimo. Generoso il pressing dei beneventani che mette alle corde i blucerchiati. L'ultima chance, nel recupero, è per Coda, Puggioni alza in angolo e sigilla tre punti sofferti.