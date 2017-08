Seconda giornata, l'anticipo del pomeriggio Serie A. Un capolavoro di Belotti sblocca il Torino, Sassuolo steso 3-0 A fine primo tempo il 'Gallo' inventa una rete da cineteca in semirovesciata. Negli ultimi minuti uno-due di Ljajic e Obi. Due interventi, corretti, del Var

di Mauro Caputi Rotondo successo del Torino sul Sassuolo nella partita pomeridiana che anticipa il grosso della seconda giornata. Al 'Grande Torino' i granata vincono 3-0 aprendo lo score con un gol da copertina di Andrea Belotti. Due volte chiamato in causa il Var, aiuta a correggere le decisioni di Mazzoleni.Prima mezzora a ritmi blandi e con molti erori. Il caldo condiziona, l'arbitro Mazzoleni 'chiama' la pausa per dissetarsi al 32'. La sosta fa bene al gioco, le due squadre crescono. E il Torino punge con la prodezza di Belotti al 44': cross di De Silvestri dal fondo, il 'Gallo' arretra e si avvita in elevazione, colpendo in rete in semirovesciata. La prodezza infiamma la ripresa. Barreca anticipa Missiroli a colpo sicuro. Iago Falque dalla distanza, tiro deviato che sfiora il montante. Sul corner, palla a Rincon che va col sinistro a giro, largo di pochissimo. Duncan, tutto a sinistra, fa partire un tiro cross che Sirigu intercetta all'ultimo istante. Spazio anche per il Var: Mazzoleni fischia un rigore per fallo di mano di Cannavaro, la telecamera rende giustizia al difensore (che avava prima toccato con la fronte in tuffo). Lo stesso Cannavaro, in proiezione offensiva, non colpisce bene sul lancio di Duncan.Fra i granata entra il ventenne Edera che si fa subito notare con una percussione conclusa però a lato. Nuovo cooling break, quindi il Torino mette in ghiaccio la gara. Erroraccio di Duncan (83'), sul retropassaggio si avventa Falque che recapita per il facile tocco di Ljajic. Ma il Toro non è sazio. Belotti (88') sfonda a sinistra, entra in area e offre a Obi il 3-0. Un minuto dopo ancora Var: rigore su Ragusa 'cancellato' dal fuorigioco (questione di millimetri, osservabile solo in tv) di partenza dell'attaccante neroverde.