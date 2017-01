Il posticipo della prima di ritorno Serie A. Un tempo per parte, Torino-Milan è uno spettacolare 2-2 Nella prima frazione Belotti e Benassi danno il doppio vantaggio ai granata. Ljajic manca il tris sbagliando un rigore. Nella ripresa Bertolacci e il penalty di Bacca ristabiliscono la parità

Il 2-2 rocambolesco (di fatto un tempo per parte) fra Torino e Milan chiude la prima giornata di ritorno. I rossoneri rimediano nella ripresa al doppio svantaggio, un errore dal dischetto di Ljajic si rivela pesantissimo per i granata. In classifica il Milan sale a 37 punti, il Toro a 30.Squadre a specchio col 4-3-3 sul terreno dell'Olimpico. Mihajlovic attacca con Iago Falque, Belotti e Ljajic; Montella con Suso, Bacca e Bonaventura. Parte di gran carriera il Torino. Un rinvio di Paletta prende in pieno Obi e il rimpallo quasi finisce in rete. Belotti comincia a pungolare Donnarumma. Il Milan impiega un quarto d'ora per trovare il modo di far circolare la palla. Ma quando sembra aver sistemato i reparti subisce l'uno-due granata. Al 21' Iago Falque ne salta due e serve Ljajic il cui tiro sporco diventa un assist per Belotti (14° centro in campionato) che rompe l'equilibrio. Passano 5' e arriva il raddoppio, al termine di un flipper in area risolto da una deviazione di tacco di Benassi. Rossoneri alle corde a rischio tracollo. Alla mezzora Barreca s'incunea in area e Abate lo ferma con le cattive. Dal dischetto va Ljajic che calcia addosso a Donnarumma, rimasto fermo a centroporta. Tenuta la nave in linea di galleggiamento, il Milan prova a ripartire. Hart arriva alla deviazione sul destro a giro di Suso. Bertolacci riesce a sfondare, Hart gli chiude il tiro.Un colpo di testa di Belotti, respinto da Romagnoli, inaugura la ripresa. Poi il Torino ha il torto di rallentare il ritmo. E il Milan diventa letale. Al 55' il flipper è nell'area granata e a risolverlo è Bertolacci con una doppia conclusione (la prima centra Hart, la seconda... pure, ma oltre la linea). Gli ospiti ci credono. Colpo di testa di Paletta da zero metri, riflesso decisivo di Hart. Un minuto dopo (60') Tagliavento decide di punire una trattenuta di Rossettini su Paletta a palla lontana. Dal dischetto va Bacca che non imita Ljajic, è 2-2. Mihajlovic, furibondo, mette mano alla panchina: fuori Obi e Valdifiori, dentro Iturbe e Lukic. Ljajic scarica il destro dal limite, la palla sibila vicino al palo. Belotti gira da par suo un cross da destra, fuori di centimetri. Hart respinge su Bonaventura, bravo a liberarsi. Squadre spaccate in due, giocatori sfiniti. All'89' Romagnoli rimedia il secondo giallo per un fallaccio su Belotti. Ma il Torino non ne ha più per approfittarne.