Serie B, Corte di Appello Figc: 20 punti al Palermo Penalizzazione per l'illecito amministrativo, retrocede il Foggia

Venti punti di penalizzazione in classifica nel campionato di serie B appena concluso: è questa, appende l'ANSA, la sentenza della Corte di appello della Figc per il Palermo, accusato di illecito amministrativo.La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C.Per effetto di questa sentenza, invece, retrocede il Foggia oltre al Padova e il Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia.Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie B dopo la sentenza di oggi della Corte d'Appello della Figc:Brescia 67 36 18 13 5 69 42Lecce 66 36 19 9 8 64 45Benevento 60 36 17 9 10 61 45Pescara 55 36 14 13 9 50 46Verona 52 36 13 13 10 49 46Spezia 51 36 14 9 13 53 46Cittadella 51 36 12 15 9 49 38Perugia 50 36 14 8 14 49 49Cremonese 49 36 12 13 11 37 33Cosenza 46 36 11 13 12 34 42Crotone 43 36 11 10 15 40 42Palermo** 43 36 16 15 5 57 38Ascoli 43 36 10 13 13 40 56Livorno 39 36 9 12 15 38 51Venezia 38 36 8 14 14 35 46Salernitana 38 36 10 8 18 41 57Foggia* 37 36 10 13 13 44 49Padova 31 36 5 16 15 36 49Carpi 29 36 7 8 21 39 67.* Foggia 6 punti di penalizzazione** Palermo 20 punti di penalizzazione- Brescia e Lecce promossi in serie A- Benevento, Pescara, Verona, Spezia, Cittadella ePerugia ai play off (la finale è Cittadella-Verona)- Foggia, Padova e Carpi retrocesse in serie C; Salernitana eVenezia giocheranno i play out.